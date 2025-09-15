Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta

Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta
Foto: © photonews

Jasper Philipsen heeft de Ronde van Spanje afgesloten met gemengde gevoelens. Terwijl zijn entourage in Madrid tevergeefs wachtte op de slotetappe, kijkt hij sportief terug op een succesvolle drieweekse met drie ritzeges en een onverwachte leiderstrui.

“De annulatie van de slotetappe is jammer nieuws voor mijn vader en enkele vrienden”, opent onze landgenoot meteen zijn verhaal bij Het Belang van Limburg. “Zij hadden last minute beslist om een weekendje Madrid in te lassen om me te komen aanmoedigen.”

Geen meter koers

Maar uiteindelijk werd het helemaal niks. De slotetappe werd vlak voor de start van het lokale circuit in Madrid geneutraliseerd. Zonder eindsprint waarop Philipsen wel helemaal zijn gedacht had gezet.

“Ze hebben geen meter koers gezien. Stom, maar ik ga ervan uit dat ze zich ook wel zullen amuseren zonder het razende peloton voorbij te zien vliegen.” Met zijn team heeft Philipsen zondag wel een feestje gevierd voor het einde van de Vuelta.

Ondanks het abrupte einde was de Ronde van Spanje voor Philipsen wel een geslaagd parcours. “Drie ritzeges en een onverhoopte rode trui: het is zeker niet slecht voor een renner die zich eigenlijk niet al te best voelde in deze rittenkoers.”

Vakantie

Zijn prestaties overtroffen de verwachtingen, zeker gezien zijn fysieke ongemakken tijdens de eerste week en met de valpartij van in de Tour de France nog in gedachten. De rode trui dragen was een mooi hoogtepunt.

Philipsen benadrukte de cruciale rol van zijn ploeggenoten in het behalen van de resultaten. “Hiervoor wil ik uitdrukkelijk mijn sterke teamgenoten bedanken, want dat was anders niet mogelijk geweest”, besloot onze landgenoot die nu resoluut voor vakantie kiest.

