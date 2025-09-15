Jasper Philipsen krijgt kans om stevig duel uit te vechten in criterium van Singapore

Op 2 november 2025 vindt de vierde editie van het Tour de France EFGH Singapore Criterium plaats. Jasper Philipsen en Jonathan Milan, de twee meest dominante sprinters van de afgelopen Tour-edities, staan tegenover elkaar in een duel dat het seizoen afsluit.

Het criterium in Singapore brengt opnieuw een selectie van Tourrenners samen voor een afsluitende krachtmeting in Azië. Onder hen bevinden zich Jonathan Milan, winnaar van het puntenklassement, en Jasper Philipsen die diezelfde eer in 2023 op zijn naam schreef. Milan zal voor het eerst deelnemen aan het evenement en verschijnt in zijn groene trui aan de start. Philipsen is daarentegen een vaste waarde in Singapore.

De organisatie bevestigde dat 32 renners een uitnodiging ontvingen, waaronder meerdere etappewinnaars van de Tour de France en een selectie Aziatische teams. Het parcours loopt door het centrum van Singapore en eindigt in Esplanade Park, een locatie die garant staat voor een snelle en technische finale.

Philipsen: vaste waarde in Azië

Jasper Philipsen, uitkomend voor Alpecin-Deceuninck, is de meest trouwe deelnemer aan het criterium. Hij reed alle drie voorgaande edities en wist in 2023 te winnen, kort na zijn groene trui in de Tour. Dit jaar kende hij een opvallende start van de Tour met een ritzege in Lille en een dag in het geel, maar moest vroegtijdig opgeven in de derde etappe naar Duinkerke.

Zijn aanwezigheid in Singapore bevestigt zijn status als sprintreferentie, ook buiten het reguliere seizoen. Voor Philipsen is het criterium een kans om het jaar alsnog met een overwinning af te sluiten, in een rechtstreeks duel met Milan.

De Italiaan krijgt de kans om zich te meten met Philipsen op een parcours dat hem ligt: vlak, snel en technisch. De organisatie verwacht een sprintfinale waarin beide renners hun reputatie kunnen bevestigen.

Breed programma voor publiek en amateurs

Naast het profcriterium biedt het evenement een uitgebreid programma onder de noemer À l’Attaque, waarbij lokale wielerliefhebbers op hetzelfde parcours kunnen rijden. Van teamtijdritten tot recreatieve ritten: het weekend is opgezet als een breed wielerfestival.

Toeschouwers krijgen gratis toegang tot het racegebied rond de Padang, met extra beleving via hospitality-arrangementen en een festivalzone. Daarmee positioneert Singapore zich als een vaste waarde op de internationale criteriumkalender.