Klassieker kiest voor vernieuwing: aankomst en trofee aangepast

De 119e editie van Paris-Tours, gepland op 12 oktober 2025, ondergaat ingrijpende wijzigingen. Tijdens een persmoment in Tours werden een vernieuwd parcours en een nieuw trofeeontwerp gepresenteerd, waarmee de organisatie inzet op verfrissing en symboliek.

De klassieker Paris-Tours start dit jaar opnieuw in Chartres, maar telt met 211,6 kilometer iets minder afstand dan in 2024. De grootste wijziging betreft de aankomst: na decennialang te zijn gefinisht op de Avenue de Grammont, wordt de eindstreep nu verplaatst naar Boulevard Béranger, vlak bij het stadhuis van Tours.

Deze nieuwe locatie ligt dichter bij de laatste hellingen, waardoor het slot van de koers tactisch zwaarder wordt. Ook de beloftenwedstrijd Paris-Tours Espoirs ondergaat een lichte aanpassing. De start verschuift naar Bonneval en de afstand wordt teruggebracht tot 176,5 kilometer. Beide wedstrijden behouden hun kenmerkende mix van asfalt, hellingen en onverharde stroken, die sinds 2018 deel uitmaken van het DNA van de koers.

Chemins de vigne

De finale van Paris-Tours blijft gekenmerkt door de fameuze chemins de vigne, onverharde stroken die door wijngaarden lopen. In 2025 worden negen van deze stroken opgenomen, goed voor 9,5 kilometer aan gravel verdeeld over het laatste koersuur. De eerste strook verschijnt al op 65 kilometer van de aankomst, vlak na de Côte de Limeray, en kan afhankelijk van het weer modderig of stoffig zijn.

De laatste strook ligt net voor de Côte de Rochecorbon, een helling die vaak het decor vormt voor beslissende aanvallen. Door de verplaatste aankomst ligt deze klim nu op slechts twee kilometer van de finish, wat de kans op een late uitval vergroot.

Symboliek

Naast het parcours werd ook een nieuw trofeeontwerp onthuld. De trofee moet de volharding symboliseren die nodig is om in oktober nog op topniveau te presteren. Paris-Tours wordt sinds 1951 als seizoensafsluiter gereden, en vereist volgens de organisatie de capaciteit om de vorm vast te houden tot het laatste weekend van het jaar.

De samenwerking met het Syndicat des vins de Vouvray, dat de gravelstroken door de wijngaarden faciliteert, werd verlengd. Daarmee blijft de koers verankerd in het lokale landschap en behoudt ze haar unieke karakter.