Klassieker kiest voor vernieuwing: aankomst en trofee aangepast

Klassieker kiest voor vernieuwing: aankomst en trofee aangepast

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De 119e editie van Paris-Tours, gepland op 12 oktober 2025, ondergaat ingrijpende wijzigingen. Tijdens een persmoment in Tours werden een vernieuwd parcours en een nieuw trofeeontwerp gepresenteerd, waarmee de organisatie inzet op verfrissing en symboliek.

De klassieker Paris-Tours start dit jaar opnieuw in Chartres, maar telt met 211,6 kilometer iets minder afstand dan in 2024. De grootste wijziging betreft de aankomst: na decennialang te zijn gefinisht op de Avenue de Grammont, wordt de eindstreep nu verplaatst naar Boulevard Béranger, vlak bij het stadhuis van Tours.

Deze nieuwe locatie ligt dichter bij de laatste hellingen, waardoor het slot van de koers tactisch zwaarder wordt. Ook de beloftenwedstrijd Paris-Tours Espoirs ondergaat een lichte aanpassing. De start verschuift naar Bonneval en de afstand wordt teruggebracht tot 176,5 kilometer. Beide wedstrijden behouden hun kenmerkende mix van asfalt, hellingen en onverharde stroken, die sinds 2018 deel uitmaken van het DNA van de koers.

Chemins de vigne

De finale van Paris-Tours blijft gekenmerkt door de fameuze chemins de vigne, onverharde stroken die door wijngaarden lopen. In 2025 worden negen van deze stroken opgenomen, goed voor 9,5 kilometer aan gravel verdeeld over het laatste koersuur. De eerste strook verschijnt al op 65 kilometer van de aankomst, vlak na de Côte de Limeray, en kan afhankelijk van het weer modderig of stoffig zijn.

De laatste strook ligt net voor de Côte de Rochecorbon, een helling die vaak het decor vormt voor beslissende aanvallen. Door de verplaatste aankomst ligt deze klim nu op slechts twee kilometer van de finish, wat de kans op een late uitval vergroot.

Symboliek

Naast het parcours werd ook een nieuw trofeeontwerp onthuld. De trofee moet de volharding symboliseren die nodig is om in oktober nog op topniveau te presteren. Paris-Tours wordt sinds 1951 als seizoensafsluiter gereden, en vereist volgens de organisatie de capaciteit om de vorm vast te houden tot het laatste weekend van het jaar.

De samenwerking met het Syndicat des vins de Vouvray, dat de gravelstroken door de wijngaarden faciliteert, werd verlengd. Daarmee blijft de koers verankerd in het lokale landschap en behoudt ze haar unieke karakter.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Paris-Tours

Meer nieuws

📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

19:00
📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

18:30
Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

18:00
Junior Lecerf toch teleurgesteld na knappe Vuelta

Junior Lecerf toch teleurgesteld na knappe Vuelta

17:00
Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

16:30
Jasper Philipsen krijgt kans om stevig duel uit te vechten in criterium van Singapore

Jasper Philipsen krijgt kans om stevig duel uit te vechten in criterium van Singapore

15:00
"Georganiseerde misdaad": Belgische renner houdt zich niet in na Vuelta

"Georganiseerde misdaad": Belgische renner houdt zich niet in na Vuelta

14:00
Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

13:30
OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

13:00
CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

12:30
UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

12:00
📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

11:00
"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

10:00
🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

09:00
Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

08:30
🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

08:00
1
Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

07:30
Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

07:00
📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

21:30
Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

20:30
Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

20:00
🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

14/09
José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

14/09
Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

14/09
Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

14/09
Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

14/09
Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

14/09
Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

14/09
Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

14/09
Greg Van Avermaet krijgt belangrijke rol voor WK van 2026

Greg Van Avermaet krijgt belangrijke rol voor WK van 2026

14/09
🎥 Waanzin! Beelden tonen hoe meute demonstranten renner in het nauw probeert te drijven

🎥 Waanzin! Beelden tonen hoe meute demonstranten renner in het nauw probeert te drijven

14/09
Ruben Van Gucht doet verhaal over onverwacht telefoontje dat hij krijgt van de politie Naast de fiets

Ruben Van Gucht doet verhaal over onverwacht telefoontje dat hij krijgt van de politie

14/09
Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

14/09
🎥 OFFICIEEL De Bison neemt afscheid van het wielerpeloton

🎥 OFFICIEEL De Bison neemt afscheid van het wielerpeloton

14/09
Ploegbaas van UAE maakt de rekening van Almeida tegen Vingegaard en benoemt de interne strubbelingen

Ploegbaas van UAE maakt de rekening van Almeida tegen Vingegaard en benoemt de interne strubbelingen

14/09
📷 Ex-wereldkampioene komt met heuglijk nieuws naar buiten en deelt foto van eerste kindje

📷 Ex-wereldkampioene komt met heuglijk nieuws naar buiten en deelt foto van eerste kindje

14/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Patrick Lefevere Greg Van Avermaet Jose De Cauwer Tadej Pogacar Julian Alaphilippe Joao Almeida Tiesj Benoot Pascal Eenkhoorn Thibau Nys Brandon McNulty Kamiel Bonneu Jasper Philipsen Thomas Pidcock Michal Kwiatkowski Annemiek Van Vleuten Mauro Gianetti

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved