Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

Patrick Lefevere, ex-ploegmanager van Soudal Quick-Step, blikt in zijn column in Het Nieuwsblad kritisch terug op de recente verschuivingen binnen het peloton. Vooral de situatie bij Alpecin-Deceuninck krijgt daarbij zijn aandacht.

Volgens Lefevere ondervindt Alpecin-Deceuninck momenteel wat hij zelf jarenlang heeft meegemaakt: zodra de salarissen van kopmannen stijgen, ontstaat er noodzaak om ervaren ondersteunende renners te laten vertrekken.

Vertrekkers

Hij noemt onder meer Lindsay De Vylder en Robbe Ghys als voorbeelden van renners die de ploeg verlaten. “Ghys is één van de vele renners die weggaat bij Alpecin-Deceuninck,” stelt Lefevere, waarmee hij de omvang van de leegloop benadrukt.



Ook Edward Planckaert en Gianni Vermeersch maken de overstap. Planckaert trekt na een sterk seizoen naar Soudal Quick-Step, terwijl Vermeersch tekent bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Lefevere is overtuigd van hun waarde: “Twee renners die ze hoe dan ook gaan missen.”

Naast de personeelsbewegingen wijst Lefevere op bredere economische factoren die de wielerwereld beïnvloeden. Hij spreekt van een windstilte op de wielermarkt, waarbij er veel uitgaande transfers zijn, maar weinig inkomende versterkingen. Volgens hem staan de budgetten bij meerdere ploegen onder druk, wat hij verklaart vanuit de internationale context.

Lefevere trekt daarbij een opvallende parallel met de actualiteit. Hij stelt dat de oorlog in Gaza een directe weerslag heeft op de koerswereld. “Zoals de Vuelta bewijst: er is geen sport ter wereld die de oorlog in Gaza zo zichtbaar en zo duur betaalt als de koers,” schrijft hij.

Balanceren

De situatie bij Alpecin-Deceuninck illustreert volgens Lefevere hoe ploegen moeten balanceren tussen sportieve ambities en financiële realiteit. De broers Roodhooft, die de ploeg leiden, worden geconfronteerd met dezelfde dilemma’s als andere managers: het behouden van sterkhouders gaat vaak ten koste van de breedte van de selectie.

Lefevere benadrukt dat dergelijke keuzes niet alleen sportief, maar ook commercieel gestuurd zijn. Sponsors verwachten zichtbaarheid en resultaten, wat de druk op kopmannen verhoogt. Tegelijkertijd wordt de rol van renners zoals Planckaert en Vermeersch cruciaal in het ondersteunen van die ambities.