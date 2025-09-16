Belgische koers deze week opgeschaald naar dreigingsniveau 2: "OCAD heeft het opgetrokken"

De 109de editie van Koolskamp Koers, het kampioenschap van Vlaanderen, vindt vrijdag plaats onder verhoogde veiligheidsomstandigheden. Het OCAD heeft het dreigingsniveau opgetrokken naar niveau 2, wat aanleiding geeft tot extra inzet van politie en technologie.

De beslissing van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) komt er naar aanleiding van recente incidenten in de Ronde van Spanje, waar pro-Palestijnse betogers de koers meermaals verstoorden.

Burgemeester Véronique Buyck van Ardooie bevestigt dat de lokale autoriteiten geen risico’s nemen. “OCAD heeft het dreigingsniveau naar 2 opgetrokken”, laat ze weten aan de Krant van West-Vlaanderen. Ze voegt daaraan toe dat er een droneteam ingezet wordt om het volledige parcours te monitoren en langs de weg zal heel wat extra politie paraat staan.

Israel-Premier Tech

De aanwezigheid van het Israëlische team Israel-Premier Tech, dat ook deelnam aan de Vuelta, verhoogt de waakzaamheid. In Spanje leidde hun deelname tot protestacties die de slotrit in Madrid volledig lamlegden. Buyck stelt duidelijk: “Ook aan de aankomst zullen we extra alert zijn. We laten niks aan het toeval over.”

Vrijheid van meningsuiting

Hoewel protesteren toegelaten is, benadrukt de burgemeester dat dit op een ordentelijke manier moet gebeuren. “Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat moet je op een respectvolle manier doen, zonder daarbij anderen te storen,” aldus Buyck. Ze maakt daarbij expliciet dat sabotage van sportwedstrijden onaanvaardbaar is.

Koolskamp Koers is volgens haar een belangrijk moment voor de regio. “De focus moet integraal naar de renners gaan en de strijd op de weg.” De gemeente verwacht meer dan 10.000 toeschouwers en ruim 1.000 genodigden. “Alle ingrediënten zullen aanwezig zijn om er een topdag van te maken: stralend weer, veel publiek en een sterk deelnemersveld.”

De verhoogde waakzaamheid weerspiegelt de bredere maatschappelijke context waarin sportevenementen steeds vaker het toneel worden van politieke uitingen. Koolskamp Koers wil echter de koers centraal houden, met maximale aandacht voor veiligheid en sportieve beleving.