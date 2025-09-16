Analyse Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen

Foto: © photonews

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn de grootste wielervedetten uit de Lage Landen. Het zijn ook twee renners die het nu wel gehad hebben met het wegseizoen van 2025.

Het is voor de UCI en de WorldTour iets om grondig over na te denken. Hoe stellen we het seizoen op zodanig dat ook de beste wielrenners ter wereld zich nog kunnen opladen voor de wedstrijden en de kampioenschappen uit het najaar? Die vraag moeten wielerinstanties zich toch stellen, als je ziet hoe snel WVA en VDP er nu genoeg van hebben.

Als we tot de vaststelling  moeten komen dat het wielerseizoen te zwaar is voor de grootste talenten om het tot het einde vol te houden, dan is er toch ergens iets mis. Oké, Wout van Aert zal niet elk jaar twee grote ronden rijden. Het hangt ook wat van de indeling van de renner af. Toch is dat niet het algemene plaatje en is er meer aan de hand.

Lees ook... Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

Decompressie bij Van Aert na de Tour

In het geval van Van Aert was het echt wel duidelijk dat het seizoenseinde niet snel genoeg kon komen. Hij zei zelf na de Ronde van Duitsland te snakken naar het seizoenseinde. Hij schrapte zelfs zijn deelname aan de Bretagne Classic. Na de Tour is duidelijk en begrijpelijk decompressie bij hem opgetreden. Hij zal niet de enige zijn. Of het wielrennen tijd en ruimte voorziet om hiermee om te gaan? Niet echt.

De uitspraken van Mathieu van der Poel na het WK mountainbike zijn misschien nog het meest zorgwekkende. Hij staat niet bepaald bekend als de man van de vele koersdagen. Hij heeft wel een rittenkoers meer dan vorig jaar ingepland, maar dan nog komen er bij hem genoeg trainingsperiodes aan te pas. Hij is de man die altijd weet te pieken naar grote doelen.

Zelfs bij Van der Poel het vat al af

Op het WK mountainbike is daar echter niets van in huis gekomen. Uitgerekend Van der Poel verklaarde al weken minder te zijn. Als zelfs bij hem het vat vroegtijdig af is, moet de wielerkalender toch eens serieus onder de loep genomen worden. 

