"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

De jongste editie van de Ronde van Spanje werd overschaduwd door hevige protesten. Louis Vervaeke, renner bij Soudal Quick-Step, getuigt over de impact van deze gebeurtenissen op het peloton en de koers zelf.

Volgens Vervaeke kende de Vuelta een kantelmoment tijdens de elfde etappe richting Bilbao. Tot dan toe heerste er relatieve rust, maar de situatie veranderde abrupt. “Bilbao was een eyeopener bij de eerste doortocht aan de finish,” stelt hij bij Sporza.

De demonstranten gedroegen zich volgens hem als “bijna wilde beesten achter een barrière die wilden uitbreken.” De confrontatie ging verder dan wat de televisiebeelden toonden. Zo werd er op bepaalde plaatsen met duimspijkers gegooid en sprongen actievoerders van bruggen om voertuigen tot stilstand te brengen. “Niet alles was in beeld, maar het was spectaculair,” aldus Vervaeke.

Angst en onzekerheid in het peloton

De intensiteit van de protesten leidde tot een voelbare angst onder de renners. Vervaeke benadrukt het gevaar van plotse confrontaties. “Ze weten niet hoe gevaarlijk het is om een renner tegen 40 à 50 km/u te doen stoppen.” Hoewel de renners de koers wilden voortzetten, voelden ze zich fysiek bedreigd. “Wij waren wel in gevaar. Dat kan de bedoeling niet zijn,” zegt hij. De situatie escaleerde zodanig dat het peloton zich in een politiek conflict waande. “In Madrid was het gewoon niet meer houdbaar.”

De protesten richtten zich tegen Israel-Premier Tech, wat leidde tot spanningen binnen die ploeg. Vervaeke sprak onderweg met enkele van hun renners en merkte op dat zij zich niet konden identificeren met de politieke lading van hun tenue. “Dit was ook niet hun wil, hé,” verduidelijkt hij. De betrokken renners leden zichtbaar onder de omstandigheden en sommigen vroegen zelfs of er plaats was bij andere ploegen. “Zij meenden ook dat ze niet naar huis konden, want ze worden betaald en zouden risico lopen op ontslag.”

Veiligheidsmaatregelen op de slotdag

Ondanks de chaos in de voorgaande etappes, werd op de laatste dag in Madrid een veilige omgeving gecreëerd. Vervaeke bevestigt dat hij zich daar niet onveilig heeft gevoeld. “Gelukkig was er op de laatste dag wel een veilige zone voor de renners met enorm veel politiebewaking.”