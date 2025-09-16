Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

Van 1 tot en met 5 oktober 2025 vindt het Europees kampioenschap wielrennen op de weg plaats in de Franse regio Drôme-Ardèche. Belgian Cycling maakte de definitieve selectie bekend voor de elitecategorieën bij mannen en vrouwen.

Sterke namen bij de heren elite

De Belgische selectie voor de heren elite telt acht renners. Onder hen bevinden zich gevestigde waarden en jonge talenten. Remco Evenepoel, die ook geselecteerd werd voor de individuele tijdrit, is een van de speerpunten. Hij krijgt het gezelschap van onder meer Tiesj Benoot, Steff Cras en Maxim Van Gils. Ook Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Xandro Meurisse en Junior Lecerf maken deel uit van de ploeg.

Als reserves werden Jenno Berckmoes en Sylvain Moniquet aangeduid. De Sporttechnische Commissie bevestigde deze namen op 16 september 2025, zoals gepubliceerd door Belgian Cycling.



Lees ook... Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

De heren elite nemen deel aan twee onderdelen. Op woensdag 1 oktober staat de individuele tijdrit van 24 kilometer gepland om 15.45 uur. De wegrit volgt op zondag 5 oktober en beslaat een afstand van 202,5 kilometer, met start om 11.45 uur.

Ervaren kern bij de dames elite

Ook bij de dames elite werd een uitgebalanceerde selectie samengesteld. Lotte Claes, die eveneens rijdt in de tijdrit, wordt vergezeld door Audrey De Keersmaeker, Justine Ghekiere, Marieke Meert, Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke. Er zijn geen reserves voorzien voor deze categorie.

De individuele tijdrit voor de dames elite vindt plaats op woensdag 1 oktober om 14.20 uur en bedraagt 24 kilometer. De wegrit wordt verreden op zaterdag 4 oktober, met een afstand van 116,1 kilometer en start om 14.00 uur.

Volgens Belgian Cycling zijn deze selecties het resultaat van overleg binnen de Sporttechnische Commissie, waarbij de bondscoaches hun keuzes hebben toegelicht en bevestigd.