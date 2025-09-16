WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

Ondanks een val tijdens de Grote Prijs van Stuttgart lijkt Justine Ghekiere haar deelname aan het WK wielrennen in Rwanda niet te moeten opgeven. Haar ploeg AG Insurance-Soudal bracht bevestiging dat er geen breuken zijn vastgesteld.

De valpartij van Ghekiere tijdens de GP van Stuttgart zorgde aanvankelijk voor bezorgdheid, zeker met het wereldkampioenschap in Rwanda in aantocht. De West-Vlaamse renster werd medisch onderzocht door het team van AG Insurance-Soudal.

“Onderzoek van ons medisch team bevestigen dat er gelukkig geen sprake was van breuken, maar jammer genoeg liep Justine Ghekiere wel enkele schaafwonden en een gekneusde rib op”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. Deze diagnose biedt ruimte voor herstel zonder langdurige revalidatie.

Beperkte schade

Hoewel de impact van de val niet te onderschatten is, lijkt de schade beperkt. De gekneusde rib en schaafwonden vereisen rust, maar vormen geen structurele belemmering voor haar voorbereiding op het WK. De ploeg benadrukte dat Ghekiere er zonder breuken vanaf komt, wat cruciaal is in het licht van haar geplande deelname.

Voorbereiding op het WK aangepast

De GP van Stuttgart en de GP van Wallonië waren oorspronkelijk voorzien als voorbereidingswedstrijden voor Ghekiere. Door de valpartij moet dat schema worden herzien. De renster zal deze koersen aan zich voorbij laten gaan om zich volledig te kunnen richten op herstel en training richting het WK. “De race in Stuttgart en de GP in Walonnië moesten Ghekiere klaarstomen voor het WK op de weg, maar dat zit er dus niet meer in,” luidt het bij de ploeg.

Geen probleem voor WK

Ondanks deze wijziging in het programma blijft haar selectie voor het WK overeind. De ploeg rekent erop dat Ghekiere op tijd fit zal zijn voor de wegrit bij de vrouwen op 4 oktober.