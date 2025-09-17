Deze renner is het grootste gespreksonderwerp na de Vuelta: "In januari zou niemand dat gedacht hebben"

Tom Pidcock heeft zich met zijn podiumplaats in de Vuelta a España van 2025 definitief opgeworpen als klassementsrenner. Zijn prestatie roept lof op bij collega's en analisten, en markeert een opvallende wending in zijn carrière.

De derde plaats van Tom Pidcock, die door neutralisatie naast een etappezege greep, in de Vuelta kwam voor velen onverwacht. Luke Rowe verwoordt het treffend in de podcast Watts Occurring. “Als je in januari had gezegd dat Pidcock op het podium van een grote ronde zou staan, had ik het niet geloofd.”

Meedoen

Ook Geraint Thomas, die zelf jarenlang meedraaide in het klassement en dit jaar een punt achter zijn carrière zette in de Tour of Britain, erkent de verrassing. “Hij zat drie minuten achter Vingegaard… dat is echt meedoen vooraan.” Pidcock, jarenlang actief in offroad-disciplines, bewees in Spanje dat hij ook op het hoogste niveau op de weg kan presteren.

Zijn constante aanwezigheid in de bergetappes viel op. “Hij bleef telkens terugkomen op het wiel… dan verloor hij het weer… en dan kwam hij terug”, aldus Rowe. Die veerkracht en dosering waren volgens beide renners cruciaal.

Nieuwe Britse generatie in opmars

De prestatie van Pidcock past in een bredere heropleving van Britse klassementsambities. Thomas wijst op de recente vierde plaats van Oscar Onley in de Tour. “Na een stille periode lijken we weer podiumkandidaten te hebben.” Pidcock is volgens hem geen belofte meer, maar een renner in zijn prime. “Hij is geen groentje meer… het is nu echt begonnen.”

Toch blijven de verwachtingen voor de Tour de France gematigd. “Volgend jaar zie ik hem nog niet op het Tourpodium… maar in de toekomst, waarom niet?”, reageert Rowe. “Mijn hart zegt ja, mijn hoofd zegt nee”, aldus Thomas. Beiden erkennen dat de weg naar Tour-succes lang is, zeker gezien de dominantie van Pogacar en Vingegaard.

De Vuelta was voor Pidcock niet alleen een sportieve doorbraak, maar ook een bevestiging van zijn potentieel. “Er is geen ontkennen meer… dit is het moment. Ga ervoor”, besluit Thomas.