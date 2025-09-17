Dit had niemand verwacht: Visma onthult wie met idee voor eigen podiumceremonie kwam

Na de geannuleerde slotrit van de Vuelta a España ontstond er onverwacht een alternatieve podiumceremonie. Jonas Vingegaard en ploegbaas Richard Plugge onthulden wie het initiatief nam: de moeder van Tom Pidcock. Haar spontane idee leidde tot een memorabele viering.

Door de pro-Palestijnse protesten in Madrid kon de officiële huldiging van de Vuelta-winnaars niet doorgaan. Jonas Vingegaard reageerde aanvankelijk teleurgesteld. “Toen ik het nieuws hoorde dat er geen ceremonie was, reageerde ik wel heel teleurgesteld. Dat het moment van die huldiging mij ontnomen werd”, vertelde hij tijdens een persconferentie in het High Performance Center van Visma Lease a Bike.

Koelboxen

Toch veranderde zijn houding snel toen een alternatief werd voorgesteld. “Eigenlijk was deze manier nog veel mooier zo op een koelbox. Een veel intiemer moment. Het was veel waardevoller dan ik vooraf dacht toen ik het idee hoorde”, lacht de Deen.



Het initiatief kwam onverwacht. “Het idee is echt heel last-minute gekomen. Het kwam van de moeder van Tom Pidcock,” aldus Vingegaard. Via de ploegen Q36.5 en Visma werd het plan snel uitgewerkt. De renners en stafleden kwamen samen op een parkeerplaats nabij hun hotel, waar geïmproviseerde podiumelementen werden opgesteld.

Richard Plugge, CEO van Visma Lease a Bike, bevestigde de oorsprong van het idee. “Ja, het was echt de moeder van Pidcock die het had bedacht.” Aanvankelijk waren de renners terughoudend. “Die hadden zoiets van: wij willen de stad in, feesten. Jonas was ook net omgekleed, dus die zat er ook niet echt op te wachten.”

Discretie

Toch werd het plan uitgevoerd. “Wij hadden zoiets van: wij gaan onze helden eren. Ik vond het heel bijzonder, een heel mooi moment.” Binnen drie kwartier werd alles geregeld. De mechaniekers tekenden cijfers op koelboxen, de organisatie leverde bekers en een sponsorbord, en andere ploegen brachten verlichting en champagne.

“Ook de organisatie was uitgenodigd, dat maakte de ceremonie echt,” aldus Plugge. De discretie was essentieel, zeker omdat ook Matthew Riccitello van Israel-Premier Tech zijn witte trui kreeg uitgereikt. “Als dat bekend was bij de demonstranten, dan had het misschien niet zo veilig gekund,” voegde Vingegaard toe.