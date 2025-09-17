Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

In de podcast The Move blikt Johan Bruyneel terug op de Vuelta en licht hij de omstandigheden toe rond de opgave van Victor Campenaerts. Tegelijkertijd uit hij lof voor de Nederlandse ploeg Visma Lease a Bike, die ondanks tegenslagen de controle behield.

Volgens Bruyneel leverde Visma Lease a Bike een nagenoeg foutloze Vuelta af. De ploeg verloor al vroeg Axel Zingle, maar wist Jonas Vingegaard steeds optimaal te beschermen. De tactische discipline van de ploeg viel hem duidelijk op.

In het slot van de ronde moest de ploeg verder met een beperkte kern. “Het laatste gedeelte van de Vuelta hebben ze met zes renners gereden. En feitelijk maar met twee.” Daarmee verwijst hij naar Wilco Kelderman en Dylan van Baarle, die volgens hem een sleutelrol vervulden in het behouden van koerscontrole.

Halverwege de Vuelta viel ook Victor Campenaerts weg. Bruyneel verklaart dat ziekte aan de basis lag van diens opgave. “Ik hoorde dat hij uit voorzorg is afgestapt omdat hij de andere renners niet wilde aansteken, vooral Jonas natuurlijk,” stelt hij.

De uitval van Campenaerts betekende een bijkomende aderlating voor Visma Lease a Bike, maar de ploeg bleef koersvast. “Mijn complimenten voor Visma Lease a Bike”, besluit hij. Ondanks het verlies van twee renners bleef de ploeg volgens hem efficiënt opereren.

Tot slot onderstreept Bruyneel dat Visma Lease a Bike blijk gaf van veerkracht en professionaliteit. Ondanks de uitval van Zingle en Campenaerts bleef de ploeg sterk werk leveren, met een duidelijke focus op het beschermen van de kopman.