Jonas Rickaert heeft geen goed nieuws voor zijn fans

Jonas Rickaert, renner bij Alpecin-Deceuninck, heeft beslist om dit jaar niet deel te nemen aan de Zesdaagse van Gent. Na een intens wegseizoen kiest hij bewust voor een rustperiode, ondanks zijn goede vorm.

Na zijn deelname aan de Vuelta a España nam Rickaert, die dit jaar zijn contract verlengde bij Alpecin-Deceuninck, deel aan Desselgem Koers, waar hij als tweede eindigde achter Elia Viviani. Vorig jaar won hij deze wedstrijd nog.

“De overgang van de Vuelta naar deze kermiskoers verliep beter dan verwacht,” verklaarde Rickaert aan Het Nieuwsblad. Hij benadrukt dat hij de komende dagen actief wil blijven en noemt onder meer Koolskamp, de Super 8 Classic en Zwevezele als wedstrijden op zijn programma.

Traag op gang

De renner verwijst expliciet naar zijn moeizame herstart na de Tour de France eerder dit jaar. “Na de Tour de France kwam ik maar traag weer op gang. Die fout ga ik geen tweede keer maken.” Door zijn planning bewust aan te passen, hoopt hij zijn conditie beter te behouden richting het einde van het seizoen.

Ondanks zijn goede vorm heeft Rickaert besloten om niet deel te nemen aan de koers waar zijn fans verzot op zijn. “Intussen heb ik ook beslist om niet de Zesdaagse van Gent te rijden,” bevestigt hij. De keuze kadert in een bredere strategie waarbij hij na het wegseizoen een maand rust wil inlassen. “Die aanpak is me vorige winter goed bevallen,” voegt hij eraan toe.

Fris

Rickaert geeft aan dat hij zich momenteel nog “relatief fris” voelt, maar bewust kiest voor recuperatie. De beslissing betekent dat Rickaert niet zal aantreden in ’t Kuipke, waar hij in eerdere edities wel actief was. Zijn afwezigheid is een gemis voor het publiek.