Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

Na zijn overwinning in de Vuelta a España blikt Jonas Vingegaard met hernieuwd vertrouwen vooruit. De Deen ziet een duidelijke verschuiving in de onderlinge verhoudingen met Tadej Pogacar.

De eindzege in de Vuelta betekent voor Vingegaard meer dan een sportieve bekroning. Het is zijn eerste grote rondewinst sinds het zware ongeval in de Ronde van het Baskenland vorig jaar. “Het geeft vertrouwen in de dingen,” verklaarde hij tegenover Feltet.

Tijdens de Tour de France kende hij enkele moeilijke momenten. “Ik had een paar slechte dagen in de Tour, die ik nog altijd moeilijk kan duiden,” aldus Vingegaard. Toch benadrukt hij dat hij op zijn beste dagen het niveau van Pogacar wist te benaderen.



De kloof met Pogacar lijkt gedicht

Vingegaard stelt dat hij het verschil met zijn Sloveense rivaal heeft verkleind. “Ik heb het gevoel dat ik het gat met hem van vorig jaar heb gedicht,” zei hij. Daarmee suggereert hij dat de onderlinge verhoudingen opnieuw in balans zijn gekomen.

Hoewel Pogacar hem in de Tour opnieuw versloeg, hecht Vingegaard meer waarde aan de momenten waarop hij competitief was. “Op mijn goede dagen kon hij niet van me wegrijden,” voegde hij daaraan toe. Die observatie vormt de basis van zijn hernieuwde ambitie voor het komende seizoen.

Hoog niveau

Ook in de Vuelta kende Vingegaard enkele mindere dagen, ditmaal door ziekte. “Die halve slechte dagen had ik ook in de Vuelta,” meldde hij. Zodra hij daarvan hersteld was, kon hij opnieuw zijn beoogde niveau bereiken. “Wanneer ik op mijn niveau zat, was dat echt, echt hoog,” aldus de Deen.

Vingegaard kijkt met ambitie naar het komende seizoen. Zijn uitspraken suggereren dat hij zich opnieuw wil meten met Pogacar, ditmaal met het vertrouwen dat hij het verschil kan maken. De Vuelta heeft hem niet alleen fysiek, maar ook mentaal gesterkt.