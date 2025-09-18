Automobilist ramt drie wielrenners op afgesloten koersparcours: dit is zijn straf

Twee jaar na een incident tijdens een recreatieve wielerwedstrijd in Noord-Holland heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Een automobilist die het parcours opreed en drie deelnemers van hun fiets reed, krijgt een geldboete van 400 euro opgelegd.

Tijdens een recreantenkoers in 2023 reed een automobilist tussen de dranghekken door en kwam op het afgesloten parcours terecht. Daarbij raakten drie wielrenners gewond nadat ze door het voertuig werden geraakt.

Geen opzet

Het incident veroorzaakte commotie binnen de lokale wielerwereld, mede door het feit dat het parcours duidelijk was afgezet en het evenement vergund was. Volgens de rechtbank was er sprake van gevaarlijk rijgedrag, maar werd geen opzet vastgesteld.

De bestuurder gaf aan dat hij zich niet bewust was van de koers en dat hij zich in een verkeerssituatie bevond die hem verwarring bezorgde. Desondanks oordeelde de rechter dat de feiten ernstig genoeg waren voor een geldboete, zo meldt Het Noordhollands Dagblad.

De rechtbank legde een boete van 400 euro op, zonder bijkomende strafmaatregelen. Er werd geen rijverbod uitgesproken en de zaak werd niet verder doorverwezen. De slachtoffers zijn inmiddels hersteld, al bleef de morele impact van het incident voelbaar binnen de organisatie van de koers.

Ster van Bessèges

Het vonnis roept vragen op over de bescherming van deelnemers bij amateurwedstrijden en de verantwoordelijkheid van weggebruikers in de buurt van evenementen. Lokale organisatoren benadrukken dat de signalisatie in orde was en dat het parcours conform de richtlijnen was afgesloten.

Het is lang niet alleen in amateurkoersen dat dit soort zaken gebeurt. Zelfs grote rondes kregen al af te rekenen met voertuigen die plots op het parcours van de koers opduiken. Dit jaar gebeurde dat zelfs twee keer in de Ster van Bessèges.