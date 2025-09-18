Evenepoel geen antivaxer, maar dokter moet vermijden dat hij ziek wordt en onthult zijn grote vrees: "Dan repatriëren"

Remco Evenepoel landt vanavond in Rwanda, samen met de rest van de eerste lichting van de Belgische delegatie. Voor bondsdokter Kris Van der Mieren is het duimen dat Remco niet ziek wordt.

Van der Mieren moet er uiteraard over waken dat niemand in de Belgische delegatie ziek wordt. Als dit Evenepoel zou overkomen, zou het op sportief vlak wel extra erg zijn. Er is geen alternatief als kopman. "Vaccineren is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Er is weinig discussie geweest, er zitten geen antivaxers tussen", zegt Van der Mieren in HLN.

Wie mee naar het WK wou, heeft ongetwijfeld het advies gekregen om een hele reeks vaccinaties te laten zetten. Voor een renner is het dan nog eens belangrijk wanneer hij wordt gevaccineerd, om er geen last van te ondervinden tijdens een koers. "Ik kan spreken voor de hele groep: iedereen is er goed op tijd aan begonnen", aldus Van der Mieren.



Belgian Cycling op zijn hoede voor tropische ziekten

De dokter heeft vijftig insectensprays en vijftig muggennetten mee. "De meest tropische ziekten worden verspreid door muggen. Preventie is het belangrijkste. Het wordt 24 uur per dag spuiten en insmeren. Ik zal iedereen ook aanraden om lichtgekleurde kledij te dragen: die zou muggen meer afschrikken dan donkere kledij."

Wie een voedselvergiftiging zou lopen, kan sowieso het WK niet rijden. De grootste nachtmerrie van Van der Mieren is echter dat iemand getroffen zou worden door hondsdolheid. "Dat is mijn grootste schrik. Mijn enige schrik eigenlijk. De kans dat iemand gebeten wordt door ene hond met rabiës, is miniem, maar als het gebeurt, en het is een grote beet, dan gaat de gas open. Dan is het meteen repatriëren."

Netwerk dokter Belgian Cycling belangrijk

Gelukkig beschikt de bondsdokter van Belgian Cycling over een netwerk met specialisten en lokale artsen. "Ik weet in welke ziekenhuizen we daar terecht kunnen. Dat was mijn eerste vraag toen het WK aan Rwanda werd toegekend."