Geen contractverlenging: amper 22-jarige renner stopt met koersen

De Franse renner Eddy Le Huitouze zal in 2026 niet langer uitkomen voor Groupama-FDJ. De 22-jarige breekt met het wegwielrennen en kiest voor een nieuwe discipline: gravel.

Le Huitouze, afkomstig uit Morbihan, werd in 2022 prof bij Groupama-FDJ na twee seizoenen in het opleidingsprogramma. De ploegleiding bevestigt dat hij niet behouden wordt voor het komende seizoen.

“Het is een gezamenlijke beslissing,” verduidelijkt teammanager Marc Madiot aan Le Télégramma. Hij erkent dat de jonge renner zich niet kon ontwikkelen binnen het klassieke wegcircuit: “Op de weg vond hij zijn draai niet.”

Geen verlenging

Volgens Madiot was er geen intentie tot contractverlenging, noch vanuit de ploeg, noch van de renner zelf. “We hadden beslist hem niet te verlengen en hij had ook niet echt de wens om te blijven. Hij wil stoppen met de weg en zich toeleggen op gravel. Hij bloeide niet open op de weg,” aldus de manager.

De overstap naar gravel komt niet als verrassing voor Madiot, die Le Huitouze al lang kent. “Hij heeft de moed om zijn keuzes te maken, hij staat achter zijn beslissing en wil zich herpakken in iets anders. Op de weg besefte hij dat het niet zijn ding was.”

Gravel

Madiot wijst ook op het vroege begin van Le Huitouze’s carrière. “Eddy is heel jong begonnen met fietsen, misschien was hij zijn leeftijd vooruit. Daarna komt de slijtage, heel eenvoudig. Misschien had hij die drang niet echt in zich.”

Hoewel Le Huitouze gold als een beloftevol talent, met nationale titels in het tijdrijden en een podium op het EK voor beloften, bleef de doorbraak bij de profs uit. “We hebben hem vaak proberen te stimuleren. Ik begrijp zijn keuze en respecteer die,” besluit Madiot.

De renner neemt nog deel aan de Ronde van Luxemburg en overweegt deelname aan het Frans kampioenschap gravel in Châtellerault later deze maand. De laatste tijd stoppen enorm veel jonge renners met koersen. Marta Cavalli, Ide Schelling en Louis Kitzki gingen Le Huitouze al voor om er een punt achter te zetten, om verschillende redenen.