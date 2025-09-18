Mooie ritten in het vooruitzicht: Tour of Holland weet kruim van sprinters aan te trekken

De herlancering van de NIBC Tour of Holland in oktober 2025 trekt een opvallend sterk sprintersveld. Met zes gevarieerde etappes en een brede spreiding mikt de organisatie op sportieve kwaliteit én veel publiek.

De NIBC Tour of Holland keert terug en weet meteen enkele toprenners aan te trekken. Onder meer Tim Merlier, Arnaud De Lie, Fabio Jakobsen en Olav Kooij staan op de deelnemerslijst voor de start op 14 oktober, zo laat de organisatie weten op een persconferentie.

Grote winnaars

Ook Christophe Laporte, John Degenkolb en de Nederlandse kampioenen Danny van Poppel en Daan Hoole maken hun opwachting in eigen land. Volgens koersdirectrice Roxane Knetemann is het deelnemersveld een bewuste keuze.

“We brengen een koers die typisch Nederlands is: innovatief, toegankelijk en verbonden met onze cultuur”, vertelt ze aan WielerFlits. Het gaat om toppers die etappes wonnen in de Tour, Giro en Vuelta, en klassiekers als Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo.

De zesdaagse ronde start met een avondproloog in Den Haag, gevolgd door een sprintrit naar Dordrecht en een individuele tijdrit in Etten-Leur. Daarna volgen twee heuvelachtige ritten in Zuid-Limburg en Drenthe. De slotetappe op 19 oktober is een gravelrit door Gelderland met aankomst in Arnhem.

Zegekoning

De Tour of Holland is vooral voor Tim Merlier van groot belang. Onze landgenoot wil Tadej Pogacar nog voorbijsteken als zegekoning van 2025. Momenteel heeft hij twee zeges minder, maar krijgt nog een resem aan kansen voor een sprinter.

