Opnieuw prijs: zege nummer 38 voor Soudal Quick-Step is een feit

Foto: © photonews

Paul Magnier heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Slovakije verder verstevigd met een tweede opeenvolgende ritzege, gerealiseerd dankzij een sterk collectief optreden van Soudal Quick-Step.

De tweede ritzege op rij kwam tot stand na een gecontroleerde koers waarin de ploeg van Magnier het tempo bepaalde. Toen vier renners zich op vijftig kilometer van de aankomst losmaakten op de beklimmingen, reageerde Soudal Quick-Step alert. De ploeg neutraliseerde de aanval en hield het peloton bijeen, met als doel de sprintkansen van Magnier te vrijwaren.

Kopbeurt

In de slotfase, met nog vijftien kilometer te gaan richting aankomst in Košice, speelde Josef Černý een sleutelrol. Als voormalig winnaar van de ronde leverde hij volgens het team uitzonderlijke beurten aan kop van het peloton, waarmee hij het verschil maakte en de laatste aanval definitief neutraliseerde.

Onder de rode vod kreeg Magnier een ideale lancering van Yves Lampaert en Dries Van Gestel. Met nog 150 meter te gaan zette hij aan en sprintte overtuigend naar zijn achtste overwinning van het seizoen. “Het is fijn om te winnen in de gele trui en die minstens nog een etappe te mogen dragen”, verklaarde Magnier na afloop in een persbericht van zijn team aan onze redactie.

Geen twee zonder drie?

Hij toonde zich bijzonder tevreden over de ploegprestatie. “De jongens hebben opnieuw geweldig werk geleverd vandaag: ze controleerden alles, haalden de vlucht terug en neutraliseerden de aanvallen in de heuvels. In de laatste 200 meter brachten ze me in een uitstekende positie, en vanaf daar moest ik het alleen nog afmaken.”

Magnier schreef geschiedenis door als eerste Fransman meerdere ritten te winnen in één editie van de Ronde van Slovakije. “We hebben nu twee overwinningen, en het zou mooi zijn om daar niet te stoppen”, besloot hij ambitieus over de 38ste overwinning van het seizoen.

