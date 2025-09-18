Ploegleider Visma-Lease a Bike zegt waar het op staat over het jaar van Wout van Aert en zijn doel in de toekomst

Hoe moeten we het jaar van Wout van Aert nu bekijken? Een van zijn ploegleiders bij Visma-Lease a Bike geeft alvast zijn visie;

Het wegseizoen van Wout van Aert zit er ei zo na op. Na zijn terugkeer van de Canadese koersen wacht enkel nog zijn laatste koers van het jaar: de Super 8 Classic op zaterdag. Welk gevoel moet de Kempenaar nu overhouden aan zijn seizoen en wat brengt de toekomst nog? Daarover heeft Frans Maassen het bij La Dernière Heure.

De ploegleider tracht het seizoen van Van Aert samen te vatten. "Zoals Wout zelf al heeft gezegd, denk ik dat hij hele mooie dingen heeft laten zien in 2025. Hij heeft schitterende overwinningen behaald na mythische etappes in de Giro en de Tour. Natuurlijk zijn twee overwinningen niet veel voor een renner zoals Wout", licht Maassen de pro's en contra's toe.



Geen slechte oefening voor Van Aert

Maassen vindt wel dat er bij die laatste vaststelling een kanttekening mag geplaatst worden. "Zijn vierde plaats in het klassement van de WorldTour toont aan dat het dit jaar geen slechte oefening is geweest. Dit gezegd zijnde klopt het wel dat hij geen overwinning heeft behaald in een mooie klassieker, zoals hij dat wilde." Dat zijn de feiten.

Niet alleen won Van Aert geen Monument, maar ook in de klassiekers die daar net onder geplaatst worden, bleef de zege uit. "Hij was er soms niet veraf, zoals in de Brabantse Pijl, maar andere jongens waren beter dan hij. Dat moet je kunnen accepteren." Vooral Dwars door Vlaanderen, gewonnen door Powless, is de koers die een wrange nasmaak achterlaat.

Van Aert wil nog altijd Ronde van Vlaanderen winnen

De klassieke doelstellingen worden echter niet bijgesteld. "Het winnen van de Ronde van Vlaanderen blijft het grootste objectief voor Wout van Aert", klinkt het. De vraag is alleen of dat realistisch is, gezien de manier waarop de Ronde nu is uitgetekend.