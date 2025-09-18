Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

Komend weekend neemt Soudal Quick-Step deel aan drie Belgische eendagswedstrijden: het Kampioenschap van Vlaanderen, de Super 8 Classic en de Gooikse Pijl. De ploeg mikt op sprintkansen én tactische slagkracht.

Tim Merlier, die nog een gooi doet naar de titel van zegekoning van 2025, komt aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl. Beide wedstrijden eindigden vorig jaar in een massasprint, waarin Merlier telkens de snelste was. “Ik kijk ernaar uit om opnieuw te koersen na bijna een maand zonder competitie,” verklaart hij in een persbericht aan onze redactie. “Ik ben gemotiveerd om nog minstens één keer te winnen in deze trui.”

Hoewel Merlier niet deelneemt aan de Super 8 Classic, blijft zijn seizoen indrukwekkend. “Het mooiste moment van het jaar was voor mij het podium in Gent-Wevelgem,” aldus Merlier. “Daar staan in deze trui, ook al won ik niet, voelde bijzonder. Het is een van de weinige klassiekers waar je als sprinter nog echt kunt meestrijden.”



Tactische variatie en jonge versterking

De ploeg verdeelt haar renners strategisch over de drie wedstrijden. Voor het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl worden onder meer Bert Van Lerberghe, Warre Vangheluwe en Jordi Warlop ingezet, samen met Merlier. In de Super 8 Classic ligt de nadruk op punchers en aanvallers, met passages over Moskesstraat, Holstheide en Smeysberg.

Sportdirecteur Kevin Hulsmans benadrukt de veelzijdigheid van de selectie. “Twee van de wedstrijden zijn op maat van sprinters, en Tim krijgt een sterke ploeg rond zich, met Bert als een van de beste lead-outs. In de Super 8 verwachten we een tactisch gevecht. We hebben sterke renners voor alle drie de koersen, inclusief enkele jongens uit ons Devo Team die weten wat hard koersen is.”

Selecties

Kampioenschap van Vlaanderen: Ayco Bastiaens, Jelle Harteel, Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, Matijs Van Strijthem, Warre Vangheluwe, Jordi Warlop.

Super 8 Classic: Pascal Eenkhoorn, Gil Gelders, Antoine Huby, Lars Vanden Heede, Warre Vangheluwe, Louis Vervaeke, Jordi Warlop.

Gooikse Pijl: Ayco Bastiaens, Pascal Eenkhoorn, Gil Gelders, Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, Warre Vangheluwe, Jordi Warlop.