Vuelta-protesten verdelen de koers, zelfs De Cauwer krijgt kritiek: "Haat bij demonstranten" vs "Hypocrisie bij UCI"

De Vuelta-protesten lijken de koers alleen maar meer te verdelen. José De Cauwer liet als co-commentator ook zijn mening blijken en dat wordt niet door iedereen geapprecieerd.

De door demonstranten grondig verstoorde Vuelta zindert nog altijd na en zorgt binnen de wielerwereld voor heel verschillende meningen. Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, leeft bij de NOS mee met wat de renners moesten meemaken. "De agressie, woede en haat die zij hebben gezien bij de demonstraten is echt treurig. De renners zijn best wel geïntimideerd."

Een heel ander geluid bij Pello Bilbao in een gesprek met El Periódico. "Wat gebeurt in Gaza, is een genocide", stelt de Spaanse renner. "Zo beschouw ik het al lange tijd. Ik begrijp de hypocrisie van de UCI niet. Ze hebben een andere beslissing genomen met het Russische Gazprom. Ik begrijp het verschil niet. Waarom de ene wel en de andere niet?"

Bilbao denkt na over mogelijk compromis

Zelf reed hij de Vuelta niet, maar het standpunt van de renner van Bahrein Victorious is duidelijk. "Ik weet niet of ze denken dat het opgelost kan worden als Israël en Sylvan Adams het team verlaten en Premier Tech als een Canadese ploeg overblijft. Misschien kan dat een compromis zijn. Maar ik herhaal: ik begrijp de hypocrisie van de UCI niet."

José De Cauwer, die tijdens de Vuelta commentaar gaf op de VRT, krijgt dan weer kritiek van Humo. Dat zag dat De Cauwer 'een hele Vuelta lang zijn afkeer voor de pro-Palestijnse afkeer liet blijken'. Het weekblad deelde bijgevolg een sportscore van 3/10 uit voor de Vuelta en minimaliseerde de valpartij van een door een demonstrant veroorzaakte renner. "Dat viel nogal mee."

Humo wil graag ander commentaarduo

De reactie van De Cauwer op de slotdag werd ook aangehaald. ""Voilà, kijk, ze hebben gewonnen", verzuchtte José De Cauwer toen duidelijk werd dat de slotetappe zou worden gestaakt." In een ander artikel werd gefantaseerd over Tom Waes en Rudi Vranckx als commentaarduo, als een reden om het 'WK wielrennen niet te moeten boycotten'. 

