Wout van Aert begeeft zich op glad ijs maar keert al snel zijn kar: "Zonde dat je dat gedaan hebt, free Palestine!"

Wout van Aert heeft zich op glad ijs begeven. Hij leek zich op sociale media uit te spreken over één van de meest gevoelige thema's die leeft in onze maatschappij. Inmiddels is dan toch besloten om dat niet te doen.

Wout van Aert heeft nog eens een nieuwe fotoreeks en een filmpje in een weekoverzicht gegoten op zijn Instagrampagina. "Week 37 (+ mijn verjaardag)", schrijft hij erbij. Van Aert heeft inderdaad op 15 september zijn verjaardag gevierd. De foto die de meeste belangstelling kreeg, was immers die van een affiche die zegt 'neen aan de ploeg Israël'."

Van Aert leek zich zo te willen uiten over de kwestie die voornamelijk in de Vuelta maar ook deels in Canada de koers beïnvloedt, namelijk het protest van pro-Palestijnse betogers tegen Israel-Premier Tech. Ondertussen heeft Van Aert echter de foto opnieuw offline gehaald. Waarschijnlijk in de hoop om hier geen polemiek rond te starten.

Van Aert krijgt opmerkingen na verwijderde foto

Op sociale media gaat wel de screenshot van zijn afbeelding rond en verschillende personen reageren ook op zijn Instagrampagina. "Ik ben een grote fan uit Brazilië, maar je had die post over Palestina niet mogen verwijderen", klinkt het bijvoorbeeld. Een andere reactie: "Waarom heb je de foto over het Israëlische team verwijderd? Wees moedig!"

Van Aert publicó esto hoy en su instagram, en apoyo al pueblo palestino, después borró la foto, probablemente desde su equipo le llamaron la atención. Aunque lo haya borrado, muy grande Wout. pic.twitter.com/IiDZfl2IoI — BUENO,YO ME QUEDO POR AQUÍ, FUE UN PLACER SEÑORES! (@visconti_es) September 16, 2025

Bij verjaardagswensen wordt al eens de slogan 'Free Palestine' toegevoegd. Een zekere Mehdi heeft het over de initiële post van Van Aert. "Dat Wout zich tegen dat team keert, zorgt ervoor dat ik nog meer respect heeft voor hem." Geoffrey vindt dan weer: "Het is zonde dat je die foto over het bannen van Israel-Premier Tech verwijderd hebt."

Laat Van Aert zich hier alsnog over uit?

Kortom: heel wat mensen met pro-Palestijnse meningen hebben nu wel de weg naar het Instagramaccount van Wout van Aert gevonden. Of de bewuste foto er nu nog tussen staat of niet. Benieuwd of Van Aert daar in de toekomst nog iets over zegt.