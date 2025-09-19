Dokter Team Belgium schuift andere namen dan Pogacar en Evenepoel voor WK-winst naar voren

Het WK wielrennen in Kigali belooft een ongeziene fysieke beproeving te worden. Niet alleen door het aantal hoogtemeters, maar vooral door de hoogte waarop het parcours zich bevindt.

Op de slotdag van het WK bij de mannen moeten de renners 5.475 hoogtemeters overwinnen. Dat is uitzonderlijk, maar volgens Kris Van der Mieren, arts van Team Belgium, ligt de ware uitdaging elders.

Niet in Europa

“Even belangrijk is: hoe hoog vinden we al die hoogtemeters?” stelt hij in een gesprek met Het Nieuwsblad. Kigali ligt immers op aanzienlijke hoogte: zelfs de laagste valleien bevinden zich op 1.300 meter boven zeeniveau.



Deze combinatie van duur, intensiteit en hoogte maakt het WK in Rwanda uniek. Bondscoach Serge Pauwels benadrukt dat dergelijke omstandigheden in Europa niet voorkomen. Om de Belgische renners optimaal voor te bereiden, wordt ingezet op hoogteacclimatisatie.

Van der Mieren blijft hoopvol over de Belgische kansen, maar wijst ook op buitenlandse concurrentie. “Ook in deze omstandigheden zullen de verwachte namen wel weer bovendrijven”, zegt hij.

Latijns-Amerika

Naast Pogacar en Evenepoel noemt hij expliciet twee renners die door hun woonplaats een voordeel hebben. “Carapaz is in Ecuador op 3.000 meter opgegroeid. Dat wordt een heel geduchte tegenstander. En als Bernal, die in Colombia boven de 2.500 meter hoogte woont, opnieuw zijn beste benen vindt… Hou er maar rekening mee.”

De hoogtemeters en de hoogte zelf maken van dit WK een uitputtingsslag waarin acclimatisatie en fysiologische aanpassing doorslaggevend kunnen zijn. België zet alles op alles, maar de concurrentie uit Latijns-Amerika is niet te onderschatten.