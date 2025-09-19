Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever

Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever
Foto: © photonews

Jordi Warlop, momenteel actief bij Soudal Quick-Step, bevindt zich opnieuw in een onzekere fase van zijn carrière. Ondanks degelijke prestaties blijft een contractverlenging uit, en is hij genoodzaakt alternatieven te overwegen.

Met top-10-noteringen in Kortemark, Izegem en Desselgem toont Warlop dat hij competitief blijft op nationaal niveau. Toch is het onzeker of deze resultaten volstaan om een nieuwe overeenkomst af te dwingen. Net als drie jaar geleden dreigt hij zonder ploeg te vallen. Zelf blijft hij nuchter onder de situatie.

“Ik ben bezig met volgend seizoen, maar ik maak me er niet druk in”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Zijn focus ligt voorlopig op het leveren van prestaties, zoals in de Koolskamp Koers vandaag, waar hij zich opnieuw wil bewijzen.

De renner erkent dat de omstandigheden op de transfermarkt moeilijk zijn. “Ik besef dat het einde verhaal zou kunnen zijn voor mij”, verwijzend naar een mogelijk pensioen. Door fusies en het verdwijnen van ploegen is het aanbod aan contracten beperkt, wat de concurrentie onder renners vergroot.

“De situatie is allesbehalve rooskleurig. Door het verdwijnen en fuseren van ploegen zijn er nog veel renners op zoek naar een contract.” Ondanks de onzekerheid blijft Warlop gemotiveerd. Hij krijgt nog enkele kansen om zich te onderscheiden, onder meer in de Super 8 Classic, de Gooikse Pijl en de Münsterland Giro. Zijn seizoen eindigt op 3 oktober in Duitsland.

Wat zijn toekomst na het wielrennen betreft, houdt hij zich voorlopig afzijdig. “Voorlopig ben ik nog niet bezig met mijn loopbaan na de koers.” Eén ding is wel duidelijk voor hem. “Mocht ik geen prof kunnen blijven, dan zal ik normaal gezien niet terugkeren naar de elite zonder contract. Gaan werken om mijn fiets te onderhouden, daar begin ik niet aan.”

In Koolskamp Koers maakt Warlop deel uit van de sprinttrein rond Europees kampioen Tim Merlier. Zijn rol als helper onderstreept zijn inzet voor het team, ook in moeilijke omstandigheden. Afwachten of de 29-jarige nog ergens onderdak vindt.

