Om door de bomen het bos nog te zien: dit kan de supporting cast van Mathieu van der Poel worden in 2026

Wie vormt in 2026 de supporting cast van Mathieu van der Poel? Er beweegt heel wat bij Alpecin-Deceuninck en dat maakt het niet heel eenvoudig om het overzicht te bewaren. Wij doen toch een poging.

Verschillende renners die zich bij Alpecin-Deceuninck bewezen hebben als pionnen met een grote waarde in dienst van een kopman, zoeken volgend jaar andere oorden op. Er komen natuurlijk andere gezichten in de plaats, maar kunnen die zomaar de vrijgekomen rollen op zich nemen? We proberen te schetsen hoe de klassieke kern van Alpecin-Deceuninck er volgend jaar uit kan zien.

We beginnen door de deelnemers aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix er dit jaar bij te halen. Naast Van der Poel reden ook Gianni Vermeersch, Timo Kielich, Silvan Dillier, Xandro Meurisse, Edward Planckaert en Quinten Hermans de Ronde. Van die ploegmaats van Mathieu blijft enkel Dillier aan boord. Aangezien enkel Vermeersch en Kielich de finish haalden, zijn dit voor de ploeg zware aderlatingen.



Philipsen, Rickaert en Riesebeek hebben Ronde-ervaring

Welke renners zouden die vrijgekomen plekken kunnen innemen? Philipsen, Rickaert, Riesebeek en Philipsen hebben in het verleden de Ronde al gereden. Zij zouden voor deze koers terug ingezet kunnen worden, al is het de vraag of dat voor Philipsen ideaal is. Groves en Price-Pejtersen hebben al eens Parijs-Roubaix gereden. Zij zijn mogelijke opties om de 'dubbel' te doen.

Del Grosso reed dit jaar zijn eerste kasseikoersen. Wordt dit talent klaar geacht voor een stap hogerop? Dat zou perfect kunnen. Daarnaast moet de kern van Alpecin-Deceuninck sowieso nog aangevuld worden. Aan Parijs-Roubaix nam de ploeg dit jaar deel met twee andere namen in vergelijking met de Ronde: Philipsen en Rickaert startten in Noord-Frankrijk in plaats van Kielich en Hermans.

Alpecin-Deceuninck moet puzzelen

Het is dus een lichtjes andere maar wel gelijkaardige puzzel die Alpecin-Deceuninck moet leggen. De renners die vernoemd werden in de derde alinea, komen ook voor de Helleklassieker in aanmerking voor een plekje. Daarnaast is het uitkijken of een nieuwkomer zich in het voorjaar van 2026 zo kan manifesteren dat de broers Roodhooft overtuigd kunnen worden.