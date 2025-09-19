Organisator sluit Israel-Premier Tech nu al uit voor koers in 2026

De organisatie van O Gran Camiño heeft bevestigd dat Israel-Premier Tech volgend jaar niet zal worden uitgenodigd voor deelname aan de Spaanse rittenkoers. De beslissing komt voort uit maatschappelijke en organisatorische overwegingen. Dat meldt het Spaanse persagentschap EFE.

Ezequiel Mosquera, koersdirecteur van O Gran Camiño, verklaarde tegenover EFE dat de beslissing om Israel-Premier Tech uit te sluiten bewust en autonoom is genomen. “Wij willen blijven beschermen wat we hebben opgebouwd,” aldus Mosquera.

Andere organisaties

Hij verwijst naar de reputatie en stabiliteit van de koers, die in vier edities een vaste waarde is geworden op de kalender. Mosquera benadrukt dat O Gran Camiño als 2.1-wedstrijd niet gebonden is aan verplichte uitnodigingen van WorldTour-teams.

“We zijn trots op wat we in slechts vier jaar hebben gerealiseerd,” voegde hij toe. De uitsluiting van de Israëlische ploeg is volgens hem geen geïsoleerd geval, maar kadert in bredere bezorgdheden die ook andere organisaties treffen.

De beslissing volgt op de gebeurtenissen tijdens de Vuelta a España, waar protesten rond de politieke situatie in het Midden-Oosten leidden tot ingekorte ritten en de annulering van de slotetappe in Madrid. Mosquera erkent dat dergelijke spanningen ook zijn organisatie raken. “Op dit moment zal deze vraag spelen bij elke organisatie waar zij dit jaar hebben deelgenomen.”

Risico’s

Hoewel Mosquera geen expliciete politieke stelling inneemt, impliceert hij dat de aanwezigheid van Israel-Premier Tech risico’s inhoudt voor het verloop en de publieke perceptie van de koers. De organisator kiest er daarom voor om proactief te handelen en mogelijke controverse te vermijden. Al gaan er ook stemmen op dat de impact van Israel-Premier Tech in de Vuelta bijzonder klein was, als je de ware cijfers bekijkt.

Het besluit van Mosquera kan een precedent scheppen voor andere organisatoren, zeker in een context waarin sport en geopolitiek steeds vaker verweven raken. De koersorganisatie heeft nog geen vervangende ploeg aangekondigd, maar benadrukt dat de selectie zal worden samengesteld op basis van sportieve en organisatorische criteria. De focus ligt op het garanderen van een kwalitatief deelnemersveld zonder externe druk.