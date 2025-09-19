Renner past niet meer in plannen van Visma Lease a Bike: "Ik haal nog steeds een mooi niveau"

Julien Vermote, 36 jaar en afkomstig uit Kortrijk, staat opnieuw voor een cruciale fase in zijn wielerloopbaan. Na het wegvallen uit de plannen van Team Visma Lease a Bike, moet hij op zoek naar een nieuwe werkgever. Ondanks de onzekerheid blijft hij overtuigd van zijn fysieke paraatheid.

Vermote begon zijn professionele carrière in 2011 bij Quick-Step, waar hij zich profileerde als betrouwbare helper in het peloton. Gedurende zijn loopbaan reed hij onder meer voor Dimension Data en Alpecin-Fenix, alvorens in 2023 aan te sluiten bij Visma Lease a Bike.

Gemotiveerd

Zijn rol bij de Nederlandse formatie was ondersteunend, met een focus op het begeleiden van sprinters en het controleren van koerssituaties. In het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp vervult hij opnieuw een dienende rol, ditmaal voor Olav Kooij.

Ondanks het ontbreken van een toekomstplan binnen Visma, blijft Vermote gemotiveerd. “Aan stoppen denk ik nog niet, want ik haal nog steeds een mooi niveau,” verklaart hij in Het Nieuwsblad. Zijn recente prestaties en trainingsarbeid tonen aan dat hij fysiek nog competitief is.

Eigen ploeg

De huidige situatie is niet nieuw voor Vermote. Eerder in zijn carrière stond hij al eens zonder ploeg, waarna hij tijdelijk zelf een team op poten zette om actief te blijven in het profpeloton. Die optie sluit hij nu uit. “Zelf een ploeg opstarten zoals destijds overweeg ik dit keer niet,” klinkt het resoluut.

De zoektocht naar een nieuwe ploeg verloopt in een context van beperkte plaatsen en toenemende concurrentie. Vermote beseft dat zijn leeftijd en profiel als helper het proces bemoeilijken, maar blijft hopen op een kans. Zijn ervaring, koersinzicht en fysieke paraatheid vormen volgens hem nog steeds een meerwaarde voor elk professioneel team.