Thijs Zonneveld heeft een dubbel probleem met het WK wielrennen in Kigali

Thijs Zonneveld, wieleranalist en podcastmaker, uit in de podcast In De Waaier zijn bedenkingen bij het WK wielrennen van 2025 in Kigali. Zowel de maatschappelijke context als het sportieve verloop roepen bij hem vragen op over de geschiktheid van Rwanda als gastland.

Volgens Zonneveld is het WK in Kigali sportief minder aantrekkelijk door het grote aantal afzeggingen van toprenners. “Mijn enthousiasme is wel een beetje gedempt,” stelt hij. Hij wijst op het ontbreken van namen als Vingegaard, Van der Poel en Van Aert. “Dat is onwijs jammer voor een WK.”

Hoogtemeters

De afwezigheid van deze renners ondermijnt volgens hem de status van het evenement. De oorzaak ligt volgens Zonneveld bij de zware omstandigheden van het parcours. “Die is op 1500 meter hoogte in Afrika, wat veel logistieke problemen met zich meebrengt.” Hij noemt onder meer de noodzaak tot extra vaccinaties en hoogtetrainingen. “Het is er verder heet, de luchtvochtigheid is hoog en het is sowieso een extreem zwaar WK, vooral bij de mannen.”

Daarnaast bekritiseert hij het profiel van het parcours. “Het is wéér alleen geschikt voor de klimmers en daar schieten we wel een beetje in door.” Hij wijst erop dat dit het derde WK op rij is met meer dan 4.000 hoogtemeters, waarbij Kigali zelfs 5.500 meter telt. “Dat is de grootste bergetappe van alle grote rondes, de etappe naar de Col de la Loze in de Tour de France, zoiets.”

Zonneveld stelt dat het parcours ook nadelig is voor Afrikaanse renners. “Als je het Afrikaanse wielrennen wil promoten, maak dan een parcours dat geschikt zou zijn voor Biniam Girmay.” Volgens hem zullen slechts weinig renners de finish halen, wat de representatie van het continent ondermijnt. “Je houdt een klein kransje favorieten over en dat is niet heel slim.”

Maatschappelijke situatie

Tot slot verwijst Zonneveld naar de bredere maatschappelijke context. De politieke en maatschappelijke situatie in Rwanda draagt volgens hem bij aan de terughoudendheid van deelnemers. Hoewel hij geen expliciete uitspraken doet over de situatie zelf, impliceert hij dat deze een rol speelt in de algemene scepsis rond het WK. Tom Waes wees zelfs op de gevaren om naar Rwanda te reizen.