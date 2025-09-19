Wout van Aert stopt vroeger dan in de meeste seizoenen: dit is wat het kan betekenen voor de cross

Wout van Aert rijdt zaterdag nog de Super 8 Classic en dan is zijn wegseizoen gedaan. In de meeste jaren gaat hij wel langer door. De hoop van de crossfans is dat hij vroeger in het veld te zien zal zijn.

Wout van Aert heeft al verzekerd dat hij het komende veldritseizoen zeker in de cross te zien zal zijn. De vraag is dan uiteraard: waar en wanneer? Vooral het wanneer houdt ons momenteel bezig. Betekent het vroege einde van zijn wegseizoen wel automatisch een vroeger begin van zijn veldritseizoen? En bergt hij zijn wegfiets inderdaad vroeger op dan ooit tevoren?

Om die vergelijking te maken, hebben we de data van de laatste vier jaar er eens bijgehaald en op een rijtje gezet. Zo kunnen we bekijken op welk moment hij de vorige seizoenen voor het laatst op de weg reed en op welk moment hij instapte in het veldritseizoen. Zo weten we wat we aan elkaar mogen verbinden en wat absoluut niet. Hieronder ziet u hoe het de voorbije jaren ging.



2024: einde wegseizoen in 16e rit Vuelta op 3 september. Begin veldritseizoen in Loenhout op 27 december.

2023: einde wegseizoen in Gran Piemonte op 5 oktober. Begin veldritseizoen in Essen op 9 december.

2022: einde wegseizoen in WK wielrennen op 25 september. Begin veldritseizoen in Antwerpen op 4 december.

2021: einde wegseizoen in Parijs-Roubaix op 3 oktober. Begin veldritseizoen in Boom op 4 december.

Enkele toelichtingen bij de bovenstaande gegevens. Het was in 2021 het coronajaar. Van Aert had toen met de verplaatste Parijs-Roubaix nog een belangrijk doel in het najaar. Iedereen had zich lang afzijdig moeten houden in de loop van het jaar en wilde dus zo veel mogelijk koersen. In 2022 stopte Van Aert ook redelijk vroeg op de weg, maar pikte hij dus wel nog het WK mee.

In 2023 begon Van Aert enkele dagen later aan het veldritseizoen, maar enkele dagen na de Gran Piemonte deed Van Aert ook nog mee aan het WK gravel. De periode tussen dat moment en het begin van zijn crossseizoen bleef gelijk. Een jaar later begon hij pas eind december in de cross, maar Van Aert herstelde na de Vuelta van een zware blessure en was initieel van plan om vroeger opnieuw te beginnen crossen.

We zien dus toch wel een bepaald tijdstip waar Wout van Aert zich de laatste jaren altijd min of meer aan houdt, als de omstandigheden het toelaten. De kans lijkt klein dat hij daar nu van zou afwijken. Als u het ons vraagt, mag u ergens begin december de rentrée van Van Aert in het veld verwachten.