🎥 Iedereen twijfelde wie de sprint won, maar hij niet: Arnaud De Lie pakt tweede zege in week tijd

Arnaud De Lie heeft zijn tweede overwinning in een week tijd geboekt. Na winst in de GP Wallonie sprintte hij ook in de Super 8 Classic naar de zege, ondanks twijfel bij de streep. De renner van Lotto Cycling Team bevestigt daarmee zijn uitstekende vorm.

De Super 8 Classic kende een chaotische slotfase, waarin meerdere sprinters hun kans waagden. Arnaud De Lie positioneerde zich strategisch achter Jordi Meeus.

Dan was het wachten om op het juiste moment zijn sprint in te zetten. “Ik zag Jordi aangaan op rechts. Ik nam z’n wiel en ging aan”, verklaarde De Lie na afloop in het flashinterview.

Fotofinish

De beslissing viel pas op de streep, waar de verschillen minimaal waren. Hoewel de fotofinish nodig was om de winnaar aan te duiden, twijfelde De Lie nauwelijks aan de uitkomst. “Bijna zeker dat ik had gewonnen”, gaf hij aan. Toch erkende hij dat Brennan zich nog sterk toonde in de laatste meters. “Klopt, al kwam Brennan wel snel.”

Twee overwinningen in zeven dagen

De zege in de Super 8 Classic volgt kort op zijn triomf in de GP Wallonie. Daarmee bevestigt De Lie zijn status als één van de meest regelmatige renners van het moment. “Winnen in de GP Wallonie was top. Dit maakt het nog mooier”, aldus De Lie.

Voor De Lie betekent de overwinning in de Super 8 Classic meer dan een extra streepje achter zijn naam. “Het is fijn om de Super 8 Classic op mijn palmares te hebben staan. Het is een mooie koers”, liet hij optekenen.