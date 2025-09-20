📷 Lotte Kopecky komt met pijnlijke boodschap na crash in de Ardèche

Na een ongelukkige valpartij in de Ronde van de Ardèche heeft Lotte Kopecky via Instagram laten weten dat ze haar seizoen vroegtijdig beëindigt. De beslissing komt na een periode van medische opvolging en reflectie, waarbij ze haar herstel vooropstelt.

Ruim een week na haar val in Frankrijk maakte Kopecky de balans op. Ze omschrijft het incident als “een stomme val met **** gevolgen” en geeft aan dat ze aanvankelijk hoopte op een snel herstel.

Die hoop bleek ongegrond. “Ik moest het wat tijd geven om te zien hoe snel het de goede kant op zou gaan. Helaas niet zo snel als ik wilde.” De conclusie is duidelijk: deelname aan het WK baanwielrennen in Chili wordt geschrapt. “Het is de verstandigste beslissing om mijn seizoen definitief te beëindigen”, aldus Kopecky.

Lessen

De Belgische kampioene verwijst in haar boodschap expliciet naar een eerdere blessure. “Vorig jaar blesseerde ik mijn knie. Toen wilde ik zo snel mogelijk weer trainen, wat leidde tot tegenslag na tegenslag en uiteindelijk nog meer achterstand.”

Die ervaring lijkt bepalend voor haar huidige aanpak. “Laten we het deze keer goed aanpakken. Ik geef mezelf de tijd om mijn lichaam en de breuk goed te laten genezen.”

Ondanks de ernst van de blessure probeert Kopecky haar situatie met enige relativering te benaderen. “Gelukkig kan ik wandelen, ik kan zelfs een beetje mijn huis schoonmaken.” Ze benadrukt ook de rol van haar omgeving in het herstelproces. “Ik heb de best mogelijke steun rondom mij. Met geduld, ervaring en veel liefde.”

Toekomst

“Ik kom terug”, besluit ze. De combinatie van medische voorzichtigheid en mentale veerkracht lijkt haar leidraad in de komende maanden. Met haar afwezigheid op het WK baanwielrennen verliest België een van zijn sterkste troeven. Kopecky was een potentiële medaillekandidate.