📷 Waw! Nog maar eens nieuw en duur speelgoed voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft na een bijzonder succesvol wielerseizoen een opvallende uitbreiding aan zijn wagenpark gehad. De Nederlander kreeg een exclusieve Lamborghini Urus SE overhandigd, als onderdeel van zijn samenwerking met Lamborghini Antwerp.

De overhandiging van het voertuig vond plaats in een hangar van Flyinggroup Aero, een privéjetorganisatie waar Van der Poel eveneens ambassadeur van is. In aanwezigheid van zijn vader Adrie en partner Roxanne Bertels werd de nieuwe wagen onthuld.

Volgens Lamborghini Antwerp was het een bijzonder moment, omringd door familie en vrienden, en de perfecte gelegenheid om ook de verlenging van onze samenwerking met Mathieu aan te kondigen. Op zijn keuze voor dergelijke engagementen kreeg hij in het verleden al de nodige kritiek.

De Urus SE, een hybride SUV met een geschatte waarde van 250.000 tot 260.000 euro, werd in stijl gepresenteerd. Het voertuig vormt een symbolische bekroning van Van der Poels prestaties in het voorbije seizoen, waarin hij onder meer uitblonk in de klassiekers en zijn status als veelwinnaar bevestigde.

Van der Poel is sinds 2023 officieel ambassadeur van Lamborghini Antwerp. Die rol wordt nu verlengd, wat het belang van zijn commerciële partnerships onderstreept. Eerder dit jaar werd hij ook het gezicht van Flyinggroup Aero, een bedrijf gespecialiseerd in privéluchtvaart.

Voor Van der Poel betekent dit niet alleen een uitbreiding van zijn wagenpark, maar ook een bevestiging van zijn status als uithangbord voor high-end merken, iets wat hij in het verleden al deed.