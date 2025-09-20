En daar is nummer 40: opnieuw ritzege voor Soudal Quick-Step

Met zijn vierde opeenvolgende ritzege in de Ronde van Slovakije bezorgt Paul Magnier Soudal Quick-Step de veertigste overwinning van het seizoen. Een ongeziene prestatie in een koers die sinds 1954 op de kalender staat.

Paul Magnier, amper 21 jaar oud, boekte zaterdag zijn vierde ritzege op rij in de Ronde van Slovakije. In Sladkovicovo, nabij Bratislava, sprintte hij overtuigend naar winst op het vlakste parcours van de week.

“Niet in mijn wildste dromen had ik dit scenario verwacht toen ik aan de start kwam”, verklaarde Magnier na afloop in een persbericht van zijn ploeg aan onze redactie. Zijn overwinning verstevigde bovendien zijn leiderspositie in het algemeen klassement.

Teamwerk

De lead-out van Dries Van Gestel bleek opnieuw cruciaal. Met 200 meter te gaan trok Magnier door, nadat Van Gestel zich uit de kopgroep liet zakken. “Alles viel op zijn plaats en we hadden een perfecte week”, aldus Magnier, die zijn ploeg expliciet bedankte. “Ze waren fantastisch, jaagden de hele week en gaven me hun vertrouwen.”

Veertigste seizoenszege

De ritzege betekende niet alleen Magniers tiende overwinning van het seizoen, maar ook de veertigste voor Soudal Quick-Step. Een symbolisch moment voor het team, dat zijn dominantie in rittenkoersen onderstreept. “We moeten trots zijn op dit mooie getal”, klonk het bij Magnier.

Hoewel Magnier zich voorlopig focust op het vieren van de ritzege, kijkt hij ook vooruit naar de slotetappe. “We zullen zondag zien of we ook iets kunnen doen in het klassement”, gaf hij mee. De laatste rit voert door bergachtig terrein, wat een andere dynamiek belooft.

Met vier opeenvolgende zeges in een UCI-koers schrijft Magnier geschiedenis. Nog nooit eerder slaagde een renner erin om vier ritten op rij te winnen in de Ronde van Slovakije.