Evenepoel ziet groot verschil bij bevolking tussen WK in Australië en Afrika

Remco Evenepoel blikt terug op zijn eerste dagen op het WK op Afrikaanse bodem en merkt opvallende verschillen in de beleving van het evenement door de lokale bevolking.

Tijdens zijn verblijf in Afrika voor het WK wielrennen valt het Remco Evenepoel op hoe warm en gastvrij de lokale bevolking reageerde op de aanwezigheid van de renners. “Ik sta daar behoorlijk voor open”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Vriendelijkheid

Hij deed ook meteen een opvallende vaststelling. “Ik merk dat de mensen veel vriendelijker zijn dan bijvoorbeeld in Australië.” Hij beschreef hoe kinderen spontaan toenadering zochten. “Hier kwamen de kleine kindjes meteen bij ons staan toen we de bidons aan het bijvullen waren – dat is een heel ander gevoel.”



Volgens Evenepoel was het duidelijk dat de renners welkom waren. In schril contrast daarmee stond zijn ervaring in Australië, waar de publieke belangstelling beduidend minder was. “Daar moesten ze niks van coureurs hebben”, aldus Evenepoel.

Verkeer

Hoewel het verkeer in Afrika chaotisch kan zijn, ervoer Evenepoel dit niet als gevaarlijk. “Dat viel nog mee”, stelde hij vast. Hij wees op de vele bromfietsen die het verkeer bemoeilijken, maar benadrukte dat het vooral een kwestie is van zich aanpassen aan de lokale rijstijl.

“Als iedereen zich smijt op een rond punt, moet je dat ook doen, dan kom je er meestal het beste door.” Ondanks de hectiek kon hij de situatie relativeren en zelfs waarderen. “Eigenlijk hebben we ons geamuseerd, veel gelachen ook.”

Een opmerkelijk incident op de eerste dag was een vrachtwagen zijn uitlaat verloor vlak voor de renners. “Klopt, het was grappig voor een eerste dag. Ik kan wel genieten van die hectiek”, gaf hij toe. “Waarschijnlijk is het de eerste en laatste keer in mijn leven dat ik hier ben: dan kun je er maar beter van proberen te genieten.”