Fans door het dolle heen: Wout van Aert gaat koersen op 1 november

Op 1 november neemt Hooglede afscheid van profrenner Tim Declercq met een criterium en een officiële huldiging. Tal van bekende renners tekenen present voor dit eerbetoon, waaronder ook Wout van Aert.

De gemeente Hooglede heeft beslist om Tim Declercq te benoemen tot ereburger. Deze symbolische erkenning wordt gekoppeld aan een feestelijk criterium. Burgemeester Kristof Pillaert lichtte de plannen toe in de Krant van West-Vlaanderen.

Laatste koers

“Op 1 november gaan we de officiële oorkonde van ereburger overhandigen, en daar willen we een volksfeest van maken,” zei hij. “Alle inwoners en supporters zijn welkom om samen met Tim Declercq zijn laatste koers te vieren”, klinkt het.



De populariteit van Declercq blijkt uit de indrukwekkende lijst van deelnemers. Pillaert bevestigde dat heel wat grote namen uit de wielrennerij hun aanwezigheid al hebben bevestigd. Onder hen bevinden zich onder meer Wout Van Aert, Tim Merlier, Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Bert Vanlerberghe en Olivier Naesen.

Eerbetoon

Een ideale kans dus om hen aan het werk te zien. Het criterium start om 15 uur op de Marktplaats van Hooglede. Voorafgaand vindt een officiële voorstelling van de renners plaats op het podium. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de jongste wielerfans. Er staan kinderkoersen gepland, gestructureerd per leeftijdscategorie.

Met het criterium en de huldiging brengt Hooglede een mooi eerbetoon aan een verdienstelijk renner. De aanwezigheid van toprenners en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap onderstrepen het respect voor Declercq.