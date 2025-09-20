Geen Tim Wellens op het WK hoewel we die goed kunnen gebruiken, al is daar maar één uitleg voor

Tim Wellens zal niet deelnemen aan het WK wielrennen. Volgens bondscoach Serge Pauwels is de reden daarvoor niet medisch of sportief, maar ligt ze in de interne dynamiek van zijn ploeg UAE Team Emirates. De aanwezigheid van Tadej Pogacar blijkt doorslaggevend.

Bondscoach Serge Pauwels bevestigt in een gesprek met Het Laatste Nieuws dat Tim Wellens aanvankelijk zelf heel erg duidelijk was over zijn intenties om het WK in Rwanda hoe dan ook niet te rijden. “Begin dit jaar zei Tim zeer helder ‘nee’”, aldus de bondscoach.

Twijfel

Die beslissing leek definitief, maar werd later toch heroverwogen. “Toen ik hem eind augustus sprak, voelde ik toch een beetje twijfel”, stelt Pauwels. Wellens zou zich afgevraagd hebben of zijn vorm niet alsnog een rol kon spelen. “Als ik zo goed rijd, kan ik daar toch iets doen.”

De renner kende een degelijk seizoen, met onder meer een sterke prestatie in de Clásica San Sebastián en een actieve rol in de Vuelta. Toch bleef hij bij zijn oorspronkelijke keuze. De reden daarvoor is volgens Pauwels niet sportief te zoeken.

Kopman

De aanwezigheid van Tadej Pogacar in de Sloveense selectie blijkt voor Wellens een rem op zijn WK-deelname. “De factor Pogacar is te groot voor hem”, stelt Pauwels. Beide renners maken deel uit van UAE Team Emirates, waar Pogacar de absolute kopman is.

Een rechtstreekse confrontatie op het WK, waar nationale belangen primeren, zou volgens Pauwels voor Wellens een ongemakkelijke situatie creëren. En dus werd er wijselijk gekozen om niet deel te nemen, terwijl hij zeker tot zijn recht zou komen. Wellens trekt wel naar het WK gravel.