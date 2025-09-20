Hij mag niet naar het WK in Rwanda: Journalist van VRT tegengehouden op luchthaven

Hij mag niet naar het WK in Rwanda: Journalist van VRT tegengehouden op luchthaven
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

VRT-journalist Stijn Vercruysse kreeg geen toegang tot zijn vlucht richting Rwanda, waar hij verslag zou uitbrengen van het WK wielrennen. De weigering roept vragen op over het regime en de persvrijheid in het gastland.

Vercruysse, Afrika-expert bij VRT NWS, was officieel geaccrediteerd via de Internationale Wielerunie (UCI) en het Rwandese ministerie van Sport. Toch werd hij aan de incheckbalie tegengehouden.

Geen uitleg

“De Rwandese regering heeft de luchtvaartmaatschappij verboden om mij op het vliegtuig te laten”, verklaart hij bij VRT NWS. Hoewel er geen officiële reden werd gegeven, vermoedt Vercruysse wat de achterliggende reden is.

“Wellicht zal het gaan over mijn kritische berichtgeving over Rwanda in het verleden”, aldus de journalist. Hij had ook nu de intentie om genuanceerde reportages te maken over het organiserende land.

Autoriteiten

Het incident leidde tot bezorgdheid bij de VRT-redactie. Stijn Verhaaren, hoofdredacteur buitenland bij VRT NWS, reageerde formeel. “We betreuren dat het Rwandese regime onze journalist de toegang tot het land ontzegt”, zei hij. “We hebben meer uitleg gevraagd aan de Rwandese overheid en zijn hierover in overleg met de Internationale Wielerunie UCI en Buitenlandse Zaken.”

Ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat er contact is opgenomen met de Rwandese autoriteiten. “Op dit moment beschikken we nog niet over bijkomende uitleg”, luidde de reactie. De diplomatieke context is gevoelig, aangezien Rwanda niet alleen gastland is van het WK, maar ook de Belgische wielerploeg ontvangt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Evenepoel spreekt klare taal over duel met Pogacar op het WK tijdrijden

Evenepoel spreekt klare taal over duel met Pogacar op het WK tijdrijden

10:00
Lefevere hekelt houding van Europa en legt haarfijn uit waarom hij pro het WK in Rwanda is

Lefevere hekelt houding van Europa en legt haarfijn uit waarom hij pro het WK in Rwanda is

09:00
Serge Pauwels zegt wiens hart hij moest breken in de Belgische selectie (en verklapt een leugen)

Serge Pauwels zegt wiens hart hij moest breken in de Belgische selectie (en verklapt een leugen)

08:30
Fans door het dolle heen: Wout van Aert gaat koersen op 1 november

Fans door het dolle heen: Wout van Aert gaat koersen op 1 november

07:30
Oude bekende doet boekje open over enorme fysieke kracht van Evenepoel van jongs af aan: "Ongelooflijk, buitengewoon"

Oude bekende doet boekje open over enorme fysieke kracht van Evenepoel van jongs af aan: "Ongelooflijk, buitengewoon"

07:00
Om door de bomen het bos nog te zien: dit kan de supporting cast van Mathieu van der Poel worden in 2026 Analyse

Om door de bomen het bos nog te zien: dit kan de supporting cast van Mathieu van der Poel worden in 2026

21:30
De Cauwer waarschuwt voor tunnelvisie Evenepoel-Pogacar en hekelt WK-outsider met Nys-anekdote: "Hij snapt het niet"

De Cauwer waarschuwt voor tunnelvisie Evenepoel-Pogacar en hekelt WK-outsider met Nys-anekdote: "Hij snapt het niet"

20:30
Wout van Aert stopt vroeger dan in de meeste seizoenen: dit is wat het kan betekenen voor de cross Analyse

Wout van Aert stopt vroeger dan in de meeste seizoenen: dit is wat het kan betekenen voor de cross

20:00
Deze renner gaat met Evenepoel mee: klare taal over Remco en Soudal Quick-Step en verrassende onthulling over Red Bull

Deze renner gaat met Evenepoel mee: klare taal over Remco en Soudal Quick-Step en verrassende onthulling over Red Bull

19:00
Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

18:30
Meer dan ooit de 'Grote Drie': slechts één (Belgische) renner doorbreekt de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

Meer dan ooit de 'Grote Drie': slechts één (Belgische) renner doorbreekt de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

18:00
Wielerfans scherp voor opkomend talent dat Evenepoel en Pogacar wil vloeren en zetten hem stevig met voeten op de grond

Wielerfans scherp voor opkomend talent dat Evenepoel en Pogacar wil vloeren en zetten hem stevig met voeten op de grond

17:00
José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

16:30
📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

16:00
Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel! Naast de fiets

Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel!

15:00
Sarah De Bie schaart zich nogmaals achter vzw die zich inzet om kinderkanker te bestrijden Naast de fiets

Sarah De Bie schaart zich nogmaals achter vzw die zich inzet om kinderkanker te bestrijden

14:00
Renner past niet meer in plannen van Visma Lease a Bike: "Ik haal nog steeds een mooi niveau"

Renner past niet meer in plannen van Visma Lease a Bike: "Ik haal nog steeds een mooi niveau"

13:30
Veel vraagtekens voor Belg bij Lotto: "Op veel vragen kan ik geen antwoord geven"

Veel vraagtekens voor Belg bij Lotto: "Op veel vragen kan ik geen antwoord geven"

13:00
Thijs Zonneveld heeft een dubbel probleem met het WK wielrennen in Kigali

Thijs Zonneveld heeft een dubbel probleem met het WK wielrennen in Kigali

12:30
Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

12:00
Organisator sluit Israel-Premier Tech nu al uit voor koers in 2026

Organisator sluit Israel-Premier Tech nu al uit voor koers in 2026

19/09
Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK

Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK

11:00
Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever

Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever

19/09
Shari Bossuyt heeft nieuws over WK baanwielrennen en Lotte Kopecky

Shari Bossuyt heeft nieuws over WK baanwielrennen en Lotte Kopecky

19/09
Zesdaagse van Gent lost eerste namen voor editie van dit jaar: bijna alle tickets uitverkocht

Zesdaagse van Gent lost eerste namen voor editie van dit jaar: bijna alle tickets uitverkocht

19/09
Eli Iserbyt treedt in voetsporen van grote namen uit wielersport voor bijzondere uitdaging

Eli Iserbyt treedt in voetsporen van grote namen uit wielersport voor bijzondere uitdaging

19/09
Dokter Team Belgium schuift andere namen dan Pogacar en Evenepoel voor WK-winst naar voren

Dokter Team Belgium schuift andere namen dan Pogacar en Evenepoel voor WK-winst naar voren

19/09
Automobilist ramt drie wielrenners op afgesloten koersparcours: dit is zijn straf

Automobilist ramt drie wielrenners op afgesloten koersparcours: dit is zijn straf

18/09
Mooie ritten in het vooruitzicht: Tour of Holland weet kruim van sprinters aan te trekken

Mooie ritten in het vooruitzicht: Tour of Holland weet kruim van sprinters aan te trekken

18/09
Tim Wellens heeft heel erg leuk nieuws voor de Belgische wielerfans

Tim Wellens heeft heel erg leuk nieuws voor de Belgische wielerfans

18/09
Hoe veilig of gevaarlijk is Rwanda? Tom Waes legt het haarfijn uit

Hoe veilig of gevaarlijk is Rwanda? Tom Waes legt het haarfijn uit

18/09
Nieuwe wereld gaat open voor Florian Vermeersch: "Het kan heftig zijn"

Nieuwe wereld gaat open voor Florian Vermeersch: "Het kan heftig zijn"

18/09
Geen contractverlenging: amper 22-jarige renner stopt met koersen

Geen contractverlenging: amper 22-jarige renner stopt met koersen

18/09
Opnieuw prijs: zege nummer 38 voor Soudal Quick-Step is een feit

Opnieuw prijs: zege nummer 38 voor Soudal Quick-Step is een feit

18/09
Legendarisch supporterscafé van Evenepoel dreigt te verdwijnen

Legendarisch supporterscafé van Evenepoel dreigt te verdwijnen

18/09
Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

18/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Serge Pauwels Jasper Philipsen Tim Merlier Florian Vermeersch Kris Van Der Mieren Pello Bilbao Lopez De Armentia Jordi Warlop Louis Vervaeke Jasper De Buyst Patrick Lefevere Jan Bakelants Thijs Zonneveld Julien Vermote Frans Maassen Theo Leoni

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved