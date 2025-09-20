Hij mag niet naar het WK in Rwanda: Journalist van VRT tegengehouden op luchthaven

VRT-journalist Stijn Vercruysse kreeg geen toegang tot zijn vlucht richting Rwanda, waar hij verslag zou uitbrengen van het WK wielrennen. De weigering roept vragen op over het regime en de persvrijheid in het gastland.

Vercruysse, Afrika-expert bij VRT NWS, was officieel geaccrediteerd via de Internationale Wielerunie (UCI) en het Rwandese ministerie van Sport. Toch werd hij aan de incheckbalie tegengehouden.

Geen uitleg

“De Rwandese regering heeft de luchtvaartmaatschappij verboden om mij op het vliegtuig te laten”, verklaart hij bij VRT NWS. Hoewel er geen officiële reden werd gegeven, vermoedt Vercruysse wat de achterliggende reden is.

“Wellicht zal het gaan over mijn kritische berichtgeving over Rwanda in het verleden”, aldus de journalist. Hij had ook nu de intentie om genuanceerde reportages te maken over het organiserende land.

Autoriteiten

Het incident leidde tot bezorgdheid bij de VRT-redactie. Stijn Verhaaren, hoofdredacteur buitenland bij VRT NWS, reageerde formeel. “We betreuren dat het Rwandese regime onze journalist de toegang tot het land ontzegt”, zei hij. “We hebben meer uitleg gevraagd aan de Rwandese overheid en zijn hierover in overleg met de Internationale Wielerunie UCI en Buitenlandse Zaken.”

Ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat er contact is opgenomen met de Rwandese autoriteiten. “Op dit moment beschikken we nog niet over bijkomende uitleg”, luidde de reactie. De diplomatieke context is gevoelig, aangezien Rwanda niet alleen gastland is van het WK, maar ook de Belgische wielerploeg ontvangt.