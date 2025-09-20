"Jullie vinden het altijd leuk als ik eerlijk ben": Evenepoel neemt geen blad voor de mond

Remco Evenepoel heeft in aanloop naar het WK en EK zijn fysieke paraatheid geëvalueerd. In een interview met Het Laatste Nieuws gaf hij een enorme inkijk in hoe het met hem gaat.

Volgens zijn eigen indrukken bevindt Remco Evenepoel zich momenteel op zijn hoogste niveau van het jaar. “Ik wil het niet te luid van de daken roepen, maar ik denk dat ik dit jaar nog niet de vorm gepakt heb die ik nu heb”, klonk het in de krant.

Die conditie is volgens hem het resultaat van een gestructureerde voorbereiding. “Ik heb een deftige voorbereiding gehad, een lange maand stage, en ik heb nu ook vijf maanden competitie in de benen, zoals iedereen die heeft voor de Tour”, lichtte hij toe.



Super goed op training

De huidige trainingsomstandigheden hebben hem toegelaten om zijn programma volledig af te werken. “Het is de eerste keer dat ik alles super goed heb kunnen afwerken op training”, stelde hij. Dat gevoel van controle en consistentie draagt bij aan zijn vertrouwen. “Dus is het niet onlogisch dat ik me nu het beste voel van heel het seizoen,”, voegde hij eraan toe.

Evenepoel erkent dat het seizoen tot dusver niet vlekkeloos is verlopen. “Het is sowieso een moeilijk seizoen geweest,”, gaf hij toe. Toch ziet hij in de resterende wedstrijden nog kansen om het jaar glans te geven. “Als ik nog twee van de vier titels pak, wordt mijn seizoen nog een stuk mooier”, stelde hij. Daarmee verwijst hij naar het WK en het EK. En dan is er ook nog de Ronde van Lombardije.

Eerlijk

Zijn ambitie is duidelijk, maar hij blijft nuchter over de verwachtingen. “Niet per se,”, antwoordde hij op de vraag of het seizoen nog kleur kan krijgen. Tegelijkertijd legt hij de lat hoog. “Gaan jullie tevreden zijn als ik de wereldtitel en de Europese titel pak? Sowieso wel, hé?”, klonk het retorisch.

Evenepoel sluit af met een knipoog naar zijn reputatie als uitgesproken renner. “Jullie vinden het altijd leuk als ik eerlijk ben. Bij deze,”, merkte hij nog op.