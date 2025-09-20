"Mijn groot examen": wat gebeurt er met Serge Pauwels als België geen medaille pakt op het WK?

Met het WK wielrennen in aantocht staat bondscoach Serge Pauwels voor een cruciaal moment in zijn loopbaan. Hoewel zijn positie niet rechtstreeks afhangt van het medailleklassement, beschouwt hij het kampioenschap als een persoonlijke toets.

Binnen de Belgische wielerfederatie is er geen expliciete verwachting gekoppeld aan het behalen van medailles. “Mijn C4 ligt niet klaar als we geen medaille pakken, maar dit is wel mijn grote examen”, vertelt Serge Pauwels zelf aan Het Laatste Nieuws.

Medailles

Wat betreft de verwachtingen voor het kampioenschap, blijft Pauwels ambitieus maar realistisch. Op de vraag naar de gewenste oogst antwoordt hij zelf met een vraag. “De vraag der vragen. Het hoogst haalbare is vier medailles bij de profs en de beloften, zeker?”

In tegenstelling tot zijn voorganger Sven Vanthourenhout koestert Pauwels momenteel geen aspiraties richting een WorldTour-team. “Ik heb vandaag niet die ambitie en wil zeker doorgaan tot de Spelen van Los Angeles 2028”, is hij duidelijk.

Begeleidende rol

Een begeleidende rol is ook iets wat hij heel graag doet en dat is op het vlak van de Belgische ploeg nog te weinig. “Qua begeleiding valt nog veel te verbeteren op het vlak van mentale coaching en sociale media”, klinkt het nog.

Hij geeft een opvallend voorbeeld. “Ik zie dat een goeie profrenner als Maxim Van Gils minder volgers op Instagram telt dan jij of ik. Onbegrijpelijk, terwijl dat vandaag belangrijk is”, besluit hij zijn betoog.