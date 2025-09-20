Oude bekende doet boekje open over enorme fysieke kracht van Evenepoel van jongs af aan: "Ongelooflijk, buitengewoon"

Remco Evenepoel zou niet uitgegroeid zijn tot zo'n sterke renner als hij niet over een enorme fysieke kracht beschikte. Die had hij al van jongs af aan.

Dat heeft ook Théo Leoni, een goede vriend van Evenepoel, nog eens benadrukt. Zij voetbalden bij de jeugd nog samen bij RSC Anderlecht. Waar Evenepoel uiteindelijk overschakelde naar het wielrennen, is Leoni voetballer gebleven. De middenvelder ging onlangs van Anderlecht naar het Franse Stade Reims. Tijdens de persconferentie in aanloop naar Saint-Étienne - Reims had Leoni het over Evenepoel.

"Als je een anekdote wil over mijn tijd met Remco: zijn cardio-training was telkens bovengemiddeld. Dat was buitengewoon. Als we de beeptest deden, waarbij je van de ene naar de andere kant moet lopen, was ik telkens bij de twee of drie besten van mijn groep. Uiteindelijk bleven Remco en ik over." Zo word je dus goede vrienden, blijkbaar.



Evenepoel dwong Leoni tot het uiterste

Leoni weet nog heel goed hoe Evenepoel hem tot het uiterste dwong. "Ik wilde me niet laten kennen en bleef maar doorgaan en doorgaan. Tot mijn benen niet meer mee wilden. Remco deed daarna nog twee tot vier ronden op zijn eentje. Dit was op vijftien à zestienjarige leeftijd. Een paar jaar later lachten we er nog om", herinnert Leoni zich.

Evenepoel toonde zijn fysieke vermogen ook op het veld tijdens wedstrijden. "Hij speelde linksachter en ging talloze keren zijn flank af. Hij miste dan wel wat explosiviteit." Dat is een gelijkenis met zijn periode als wielrenner. Het duurde ook even vooraleer Evenepoel in de koers voldoende aan explosiviteit won om sprints te kunnen winnen.

Evenepoel laat ongelooflijke dingen zien

"Nadat hij stopte met voetbal, won hij al dikwijls bij de jeugdcategorieën in het wielrennen. We zijn steeds in contact gebleven. Hij feliciteerde me na mijn debuut, na wedstrijden bij Anderlecht. We feliciteerden elkaar als ik eens mooie dingen laat zien, of als hij eens ongelooflijke dingen liet zien", lacht Leoni.