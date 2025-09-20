Serge Pauwels zegt wiens hart hij moest breken in de Belgische selectie (en verklapt een leugen)

De Belgische selectie voor het WK in Rwanda kwam tot stand na een reeks afzeggingen en afwegingen. Bondscoach Serge Pauwels lichtte zijn keuzes toe en gaf inzicht in het selectieproces, dat niet zonder emotionele momenten verliep.

Hoewel meerdere vaste waarden door blessures uitvielen, spreekt Pauwels zich uit tegen de term ‘noodselectie’. “Ik vind dat te negatief klinken”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Enkele certitudes zijn geblesseerd uitgevallen, zoals Laurens De Plus. Met Lennert Van Eetvelt heb ik ook nog lang gewacht.”

Harten breken

De uiteindelijke ploeg is volgens hem het resultaat van een doordachte afweging tussen beschikbaarheid en vorm. De selectie werd niet zonder teleurstellingen samengesteld. Pauwels moest wel degelijk harten breken.



“Dat van Louis Vervaeke wel”, gaf Pauwels toe. “Ik begrijp hem, want hij reed een sterke Vuelta. Hij lag in de balans met Meurisse en Uijtdebroeks.”

Over de communicatie met de renners is Pauwels duidelijk. “De rest wist het al langer”, bevestigde hij. Toen hem werd voorgelegd dat Quinten Hermans zei dat hij niks over de selectie wist, wilde Pauwels dat geen leugen noemen.

“Of zich aan mijn consignes gehouden... Quinten is naast een goed renner ook een aangename gast.” Pauwels benadrukt het belang van discretie in het selectieproces. Ook de keuze voor Xandro Meurisse wordt expliciet verdedigd.

“Ik sta ook achter mijn keuze voor Xandro Meurisse”, aldus Pauwels. “Sterk in de Tour, San Sebastián en Plouay, en altijd goed in het najaar. Vorig jaar reed hij in alle Italiaanse najaarskoersen top tien.”