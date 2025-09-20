Serge Pauwels zegt wiens hart hij moest breken in de Belgische selectie (en verklapt een leugen)

Serge Pauwels zegt wiens hart hij moest breken in de Belgische selectie (en verklapt een leugen)

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Belgische selectie voor het WK in Rwanda kwam tot stand na een reeks afzeggingen en afwegingen. Bondscoach Serge Pauwels lichtte zijn keuzes toe en gaf inzicht in het selectieproces, dat niet zonder emotionele momenten verliep.

Hoewel meerdere vaste waarden door blessures uitvielen, spreekt Pauwels zich uit tegen de term ‘noodselectie’. “Ik vind dat te negatief klinken”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Enkele certitudes zijn geblesseerd uitgevallen, zoals Laurens De Plus. Met Lennert Van Eetvelt heb ik ook nog lang gewacht.”

Harten breken

De uiteindelijke ploeg is volgens hem het resultaat van een doordachte afweging tussen beschikbaarheid en vorm. De selectie werd niet zonder teleurstellingen samengesteld. Pauwels moest wel degelijk harten breken.

Lees ook... 📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

“Dat van Louis Vervaeke wel”, gaf Pauwels toe. “Ik begrijp hem, want hij reed een sterke Vuelta. Hij lag in de balans met Meurisse en Uijtdebroeks.”

Over de communicatie met de renners is Pauwels duidelijk. “De rest wist het al langer”, bevestigde hij. Toen hem werd voorgelegd dat Quinten Hermans zei dat hij niks over de selectie wist, wilde Pauwels dat geen leugen noemen.

“Of zich aan mijn consignes gehouden... Quinten is naast een goed renner ook een aangename gast.” Pauwels benadrukt het belang van discretie in het selectieproces. Ook de keuze voor Xandro Meurisse wordt expliciet verdedigd.

“Ik sta ook achter mijn keuze voor Xandro Meurisse”, aldus Pauwels. “Sterk in de Tour, San Sebastián en Plouay, en altijd goed in het najaar. Vorig jaar reed hij in alle Italiaanse najaarskoersen top tien.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Serge Pauwels
Louis Vervaeke
Quinten Hermans

Meer nieuws

Evenepoel spreekt klare taal over duel met Pogacar op het WK tijdrijden

Evenepoel spreekt klare taal over duel met Pogacar op het WK tijdrijden

10:00
Lefevere hekelt houding van Europa en legt haarfijn uit waarom hij pro het WK in Rwanda is

Lefevere hekelt houding van Europa en legt haarfijn uit waarom hij pro het WK in Rwanda is

09:00
Hij mag niet naar het WK in Rwanda: Journalist van VRT tegengehouden op luchthaven

Hij mag niet naar het WK in Rwanda: Journalist van VRT tegengehouden op luchthaven

08:00
Fans door het dolle heen: Wout van Aert gaat koersen op 1 november

Fans door het dolle heen: Wout van Aert gaat koersen op 1 november

07:30
Oude bekende doet boekje open over enorme fysieke kracht van Evenepoel van jongs af aan: "Ongelooflijk, buitengewoon"

Oude bekende doet boekje open over enorme fysieke kracht van Evenepoel van jongs af aan: "Ongelooflijk, buitengewoon"

07:00
Om door de bomen het bos nog te zien: dit kan de supporting cast van Mathieu van der Poel worden in 2026 Analyse

Om door de bomen het bos nog te zien: dit kan de supporting cast van Mathieu van der Poel worden in 2026

21:30
De Cauwer waarschuwt voor tunnelvisie Evenepoel-Pogacar en hekelt WK-outsider met Nys-anekdote: "Hij snapt het niet"

De Cauwer waarschuwt voor tunnelvisie Evenepoel-Pogacar en hekelt WK-outsider met Nys-anekdote: "Hij snapt het niet"

20:30
📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

16:00
Wout van Aert stopt vroeger dan in de meeste seizoenen: dit is wat het kan betekenen voor de cross Analyse

Wout van Aert stopt vroeger dan in de meeste seizoenen: dit is wat het kan betekenen voor de cross

20:00
Deze renner gaat met Evenepoel mee: klare taal over Remco en Soudal Quick-Step en verrassende onthulling over Red Bull

Deze renner gaat met Evenepoel mee: klare taal over Remco en Soudal Quick-Step en verrassende onthulling over Red Bull

19:00
Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

18:30
Meer dan ooit de 'Grote Drie': slechts één (Belgische) renner doorbreekt de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

Meer dan ooit de 'Grote Drie': slechts één (Belgische) renner doorbreekt de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

18:00
Wielerfans scherp voor opkomend talent dat Evenepoel en Pogacar wil vloeren en zetten hem stevig met voeten op de grond

Wielerfans scherp voor opkomend talent dat Evenepoel en Pogacar wil vloeren en zetten hem stevig met voeten op de grond

17:00
José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

16:30
Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel! Naast de fiets

Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel!

15:00
Sarah De Bie schaart zich nogmaals achter vzw die zich inzet om kinderkanker te bestrijden Naast de fiets

Sarah De Bie schaart zich nogmaals achter vzw die zich inzet om kinderkanker te bestrijden

14:00
Renner past niet meer in plannen van Visma Lease a Bike: "Ik haal nog steeds een mooi niveau"

Renner past niet meer in plannen van Visma Lease a Bike: "Ik haal nog steeds een mooi niveau"

13:30
Veel vraagtekens voor Belg bij Lotto: "Op veel vragen kan ik geen antwoord geven"

Veel vraagtekens voor Belg bij Lotto: "Op veel vragen kan ik geen antwoord geven"

13:00
Thijs Zonneveld heeft een dubbel probleem met het WK wielrennen in Kigali

Thijs Zonneveld heeft een dubbel probleem met het WK wielrennen in Kigali

12:30
Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

12:00
Organisator sluit Israel-Premier Tech nu al uit voor koers in 2026

Organisator sluit Israel-Premier Tech nu al uit voor koers in 2026

19/09
Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK

Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK

11:00
Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever

Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever

19/09
Shari Bossuyt heeft nieuws over WK baanwielrennen en Lotte Kopecky

Shari Bossuyt heeft nieuws over WK baanwielrennen en Lotte Kopecky

19/09
Zesdaagse van Gent lost eerste namen voor editie van dit jaar: bijna alle tickets uitverkocht

Zesdaagse van Gent lost eerste namen voor editie van dit jaar: bijna alle tickets uitverkocht

19/09
Eli Iserbyt treedt in voetsporen van grote namen uit wielersport voor bijzondere uitdaging

Eli Iserbyt treedt in voetsporen van grote namen uit wielersport voor bijzondere uitdaging

19/09
Dokter Team Belgium schuift andere namen dan Pogacar en Evenepoel voor WK-winst naar voren

Dokter Team Belgium schuift andere namen dan Pogacar en Evenepoel voor WK-winst naar voren

19/09
Automobilist ramt drie wielrenners op afgesloten koersparcours: dit is zijn straf

Automobilist ramt drie wielrenners op afgesloten koersparcours: dit is zijn straf

18/09
Mooie ritten in het vooruitzicht: Tour of Holland weet kruim van sprinters aan te trekken

Mooie ritten in het vooruitzicht: Tour of Holland weet kruim van sprinters aan te trekken

18/09
Tim Wellens heeft heel erg leuk nieuws voor de Belgische wielerfans

Tim Wellens heeft heel erg leuk nieuws voor de Belgische wielerfans

18/09
Hoe veilig of gevaarlijk is Rwanda? Tom Waes legt het haarfijn uit

Hoe veilig of gevaarlijk is Rwanda? Tom Waes legt het haarfijn uit

18/09
Nieuwe wereld gaat open voor Florian Vermeersch: "Het kan heftig zijn"

Nieuwe wereld gaat open voor Florian Vermeersch: "Het kan heftig zijn"

18/09
Geen contractverlenging: amper 22-jarige renner stopt met koersen

Geen contractverlenging: amper 22-jarige renner stopt met koersen

18/09
Opnieuw prijs: zege nummer 38 voor Soudal Quick-Step is een feit

Opnieuw prijs: zege nummer 38 voor Soudal Quick-Step is een feit

18/09
Legendarisch supporterscafé van Evenepoel dreigt te verdwijnen

Legendarisch supporterscafé van Evenepoel dreigt te verdwijnen

18/09
Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

18/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Serge Pauwels Jasper Philipsen Tim Merlier Florian Vermeersch Kris Van Der Mieren Pello Bilbao Lopez De Armentia Jordi Warlop Louis Vervaeke Jasper De Buyst Patrick Lefevere Jan Bakelants Thijs Zonneveld Julien Vermote Frans Maassen Theo Leoni

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved