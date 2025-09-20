Straf! Wielerjournalist pakt uit met vertrek van Jonas Vingegaard bij Visma Lease a Bike

De Italiaanse wielerjournalist Beppe Conti heeft in Radio Corsa opnieuw voor opschudding gezorgd met opvallende transfergeruchten. Niet alleen zou Egan Bernal in beeld zijn bij Visma Lease a Bike, ook Jonas Vingegaard zou volgens Conti nadenken over een vertrek richting Uno-X Mobility.

Volgens Conti zou Egan Bernal, nog tot eind 2026 onder contract bij INEOS Grenadiers, een overstap overwegen naar Visma Lease a Bike. De Colombiaan toonde dit seizoen herstel na zijn zware ongeval in 2022, met een zevende plaats in de Giro en een ritzege in de Vuelta.

Bernal zou bij Visma Lease a Bike een plekje kunnen krijgen in de klimkern, met het oog op de Giro d’Italia van 2026, aldus Conti. Daar zou hij Vingegaard moeten ondersteunen, die volgens Conti zijn zinnen op die ronde zet.

De Nederlandse ploeg heeft nog twee open plaatsen in de selectie voor 2026, en Bernal zou een logische aanvulling zijn gezien zijn ervaring in grote rondes. Zijn komst zou Visma versterken in de strijd tegen concurrenten als Pogacar, die volgens Conti eveneens mikt op de Giro.

Vingegaard denkt aan Uno-X en afscheid

Opmerkelijker is Conti’s bewering dat Vingegaard overweegt om binnen afzienbare tijd Visma te verlaten. De tweevoudige Tourwinnaar en recente Vuelta-laureaat zou volgens de Italiaanse journalist dromen van een overstap naar Uno-X Mobility, de Noorse ploeg met sterke Deense inbreng. “Hij zou afscheid nemen van Visma en zijn carrière willen afsluiten in het shirt van Uno-X”, aldus Conti.

Conti beweert dat Vingegaard al langer nadenkt over een overstap naar een ploeg met nationale identiteit. “Hij dacht aan een afscheid op zijn 32ste”, stelt Conti, “maar als hij erin slaagt Pogacar te kloppen in de Giro of Tour, zou hij dat moment vervroegen.” De suggestie is dat een overwinning in 2026 aanleiding zou kunnen zijn voor een vroegtijdig vertrek bij Visma.

Hoewel Conti al decennia actief is als wielerjournalist, staat hij bekend om zijn speculatieve transfernieuws. Toch worden zijn geruchten breed opgepikt, mede door de reputatie van de betrokken renners.