Tim Merlier grijpt naast vijftiende zege van het seizoen: "Perspectieven voor wat volgt?"

Tim Merlier heeft zich in het Kampioenschap van Vlaanderen tevreden moeten stellen met een derde plaats. De sprinter van Soudal Quick-Step kon zijn vijftiende overwinning van het seizoen niet verzilveren, maar ziet ondanks een mindere dag nog kansen in de komende wedstrijden.

Merlier gaf na afloop van de wedstrijd aan dat hij niet in topvorm verkeerde. “Ik denk dat die derde plaats vandaag het hoogst haalbare was”, verklaarde hij aan Het Nieuwsblad. De omstandigheden speelden volgens hem een rol in zijn prestatie.

“Ik maakte geen al te goede dag door. Wellicht had de warmte daar wel iets mee te maken”, aldus onze landgenoot. Tijdens de eindsprint voelde hij al snel dat er geen extra versnelling meer in zat. “In volle sprint voelde ik snel dat ik geen extra ‘power’ in de benen meer had om de anderen te remonteren”, gaf hij toe.



Focus op volgend doel

Met veertien overwinningen op zak blijft Merlier voorlopig steken op een indrukwekkend seizoenscijfer, maar de ambitie om dat aantal op te krikken blijft intact. “Het was de bedoeling vandaag al nummer vijftien te prikken, maar dat is dus niet gelukt”, gaf hij aan.

Hij wil immers het zegerecord van Tadej Pogacar pakken en daar zijn aardig nog wat mogelijkheden voor. Merlier blijft ondanks de teleurstelling positief over zijn vooruitzichten. “Zondag komt er wellicht weer een mogelijkheid in de Gooikse Pijl en daarna woensdag in de Omloop van het Houtland in Lichtervelde”, somde hij op.

Perspectieven

De kalender biedt hem nog voldoende ruimte om zijn seizoen verder kleur te geven. Tot slot benadrukte hij dat een podiumplaats op een mindere dag niet zonder betekenis is. “Als je na een slechte dag als derde eindigt, dan biedt dat toch nog perspectieven voor wat volgt”, besloot Merlier.