Zorgen in Rwanda: Belgisch tijdrijder onzeker voor WK

Jarno Widar, geselecteerd voor het WK tijdrijden bij de beloften, kampt met fysieke problemen. Zijn deelname aan het WK in Rwanda is onzeker. De Belgische wielerbond wacht voorlopig af.

Jarno Widar liep mogelijk een blessure op tijdens de verkenning van het tijdritparcours in Rwanda. De renner van Lotto ondervond hinder aan de bilspier.

Dat meldt Het Laatste Nieuws zopas in zijn berichtgeving over het WK in Rwanda. Veel meer informatie is er momenteel nog niet beschikbaar over de blessure.

Tijdrit

De individuele tijdrit voor beloften staat gepland op maandag in Kigali. Widar is daarvoor geselecteerd, maar zijn deelname hangt af van het verdere herstel.

De medische staf volgt de situatie op de voet. Er is nog geen definitieve beslissing genomen over zijn start. Dat zou zondag gebeuren, zo is te horen bij de wielerbond.

Vervanger

Een vervanger kan er niet meer aangeduid worden voor de tijdrit. Zondag staat de tijdrit gepland voor de eliterenners, met Remco Evenepoel als één van de topfavorieten.