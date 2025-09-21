Bondscoach spreekt waanzinnig cijfer uit en doet ontboezeming van Remco Evenepoel uit de doeken

Remco Evenepoel heeft in aanloop naar het WK een ontboezeming gedeeld met de bondscoach. Het is er eentje die België nog meer doet dromen van een gouden medaille.

Serge Pauwels blikt ook bij Sporza nog eens vooruit naar het WK tijdrijden en heeft een positieve indruk van de Belgische favoriet. "Hij is heel ontspannen", zegt Pauwels over Evenepoel. "Hij heeft nog niet veel stress, heb ik gemerkt. Hij gaat op training op de foto met kinderen als die dat vragen." Dat zijn van die typische zaken waar je de houding van een renner aan merkt.

Pauwels kan ondertussen wel wat verklappen. "Na een van zijn laatste trainingen in Calpe zei hij dat het een van zijn beste trainingen was van de voorbije maanden en misschien wel van het voorbije jaar." Evenepoel meent het dus als hij zegt dat hij dit seizoen nog niet in deze vorm verkeerde. "Bij hem hoort het ook wel samen met een mentale voorbereiding. Hij pept zichzelf zo wat op. Wat ook belangrijk is."



Oppassen voor tijdverlies op WK-beklimmingen

Moeten we die WK-tijdrit nu als een klimtijdrit zien of niet? "Je hebt geen col zoals in een klimtijdrit, maar je hebt wel vier beklimmingen die er toe doen, waar ze ook geen veertig per uur gaan rijden. Op één klim zullen ze misschien in de buurt komen, maar zeker op de Kimihurura moet je echt wel iets overhouden. Dat zal heel belangrijk zijn. Een goeie renner kan met een slechte pacing toch nog tien of twintig seconden verliezen."

Daar is Pauwels rotsvast van overtuigd. Passen de profielen van de beklimmingen bij Evenepoel? "Ja, maar die passen uiteraard ook bij Pogacar. Het zijn inspanningen zoals in Luik-Bastenaken-Luik. Het is niet altijd de steiltegraad zoals in de beklimmingen uit die wedstrijd, maar het zijn wel inspanningen van vier à vijf minuten. Daar heeft Remco uiteraard ook specifiek op getraind."

Pauwels voorspelt afdalingen aan 100 km/u

Pauwels heeft overigens ook nog iets anders opgemerkt. "Tegelijkertijd zijn de afdalingen ook heel snel. Het is een afwisseling van bergop en heel snel bergaf rijden. Dat gaat richting de 100 kilometer per uur gaan op de wedstrijddag."