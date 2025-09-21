Dumoulin neemt geen blad voor de mond over moeilijk jaar van Evenepoel en zegt waarom dit slecht is voor wielersport

Remco Evenepoel heeft een moeilijker jaar gekend, of er nu op de kampioenschappen nog een kers op de taart wordt gezet of niet. Dat is de realiteit.

Tom Dumoulin heeft het hierover in De Zondag. De Nederlander haalt aan dat Evenepoel de lat vorig jaar wel heel hoog legde. "In 2024 eindigde hij als derde in de Tour en werd hij dubbel olympisch kampioen. 2025 was dus een minder goed jaar, maar daar is een reden voor", verwijst Dumoulin wellicht naar de val van Evenepoel vorige winter.

De vorm van Evenepoel is niet zonder gevolg gebleven. "Het is heel jammer voor hem én voor de sport, omdat hij echt iets aan de koers toevoegt. Een goeie Remco kan een grote ronde winnen. We hebben deze zomer een mooie Tour gezien, maar geen spannende. Ik hoop dat Remco in de toekomst één van de renners wordt die de spanning erin kan houden, vooral omdat hij een ander type is dan Pogacar en Vingegaard."



Dumoulin wil clash klimmers vs tijdrijders zien

Dumoulin houdt wel van het verschil in profiel tussen de verschillende kanshebbers in grote ronden. Als voormalig tijdritspecialist zou hij ook enorm met Evenepoel meeleven. "Hij moet het echt van zijn tijdritkwaliteiten hebben. Het zou mooi zijn om nog eens een clash tussen de klimmers en tijdrijders te zien", bepleit Dumoulin zijn zaak.

Alleen is dat niet de richting die Tour-organisator ASO lijkt op te gaan. "De voorbije jaren zijn de tijdrijders best wel benadeeld. De reden hoef je niet ver te zoeken: de verschillen in tijdritten, zeker op het einde van een grote ronde, zijn best groot, terwijl er in bergetappes vaak om seconden wordt gestreden." In die bergritten komt er vaak pas laat een aanval.

Wanneer lange tijdrit in begin grote ronde?

Dumoulin heeft wel een mogelijke remedie in gedachten. "Dat zou opgelost kunnen worden door een lange tijdrit in het begin van een grote ronde te leggen. Dan moeten de klimmers zich forceren om in de bergen meteen aan te vallen."