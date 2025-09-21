Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er wordt al duchtig gespeculeerd over het moment waarop we Wout van Aert het veld in zullen zien duiken. Daar is nog geen beslissing over genomen.

Zijn wegseizoen is nog maar pas afgesloten of er wordt al gekeken richting zijn veldritseizoen. Zo gaat dat nu eenmaal, zeker in het geval voor Wout van Aert. Voor hem zelf is het natuurlijk ook wel fijn als de zaken duidelijk zijn. Ze zullen er bij Visma-Lease a Bike dus ook niet te lang mee wachten om met het oog op de cross knopen door te hakken.

Het vermoeden heerst in de wielerwereld dat Van Aert vroeger aan zijn veldritseizoen zou kunnen beginnen, omdat hij ook vroeg een punt heeft gezet achter zijn wegseizoen. "Ja, dat zou kunnen", bespreekt Van Aert dit onderwerp bij VTM. "We hebben daar natuurlijk al een beetje over nagedacht, maar we hebben nog niets concreet gepland."

Lees ook... "Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit"

Visma-Lease a Bike heeft nog niet beslist

Het begint uiteraard bij denkwerk. Een definitief besluit is er nog niet genomen. "De ploeg was zo lief om mij eerst op vakantie te laten gaan. Dat gaat er wel van komen en daarna gaan we nieuwe plannen maken." Die plannen van Van Aert zijn sowieso ook nog voor aanpassing vatbaar. Dat hebben we tijdens het vorige veldritseizoen gezien.

Van Aert verklaarde toen de hele tijd niet aan het WK veldrijden deel te nemen, tot hij enkele dagen voor het WK van gedacht veranderde. Een herhaling van dat senario krijgen we dit seizoen allicht nieet. "Dat zullen we dan zien. Vorig jaar had ik een atypische winter. Voor het seizoen wist ik absoluut niet tot wat ik in staat ging zijn. Dat had er ook veel mee te maken."

Van Aert wil weer vasthouden aan plannen

Van Aert staat eigenlijk juist bekend om zijn gestructureerde aanpak. Die wil hij nog altijd hanteren. "Ik hou er in ieder geval van om tijdig plannen te maken en mij daar aan te houden. Ik hoop dat ik dat in de toekomst terug kan doen." 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

"Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit" Opinie

"Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit"

19:00
Het jaar van Wout: Van Aert heeft in 2025 een enorme onzekerheid, maar ook een grote vechtlust getoond Analyse

Het jaar van Wout: Van Aert heeft in 2025 een enorme onzekerheid, maar ook een grote vechtlust getoond

16:30
Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

20:30
Wout van Aert houdt zich niet in bij het analyseren van zijn wegseizoen en legt de vinger op de wonde

Wout van Aert houdt zich niet in bij het analyseren van zijn wegseizoen en legt de vinger op de wonde

12:00
Niemand gelukkiger dat Evenepoel Pogacar loste dan bronzen Ilan Van Wilder: "Ik zag Remco vliegen als een komeet"

Niemand gelukkiger dat Evenepoel Pogacar loste dan bronzen Ilan Van Wilder: "Ik zag Remco vliegen als een komeet"

19:30
Soudal Quick-Step glundert van trots dankzij één van zijn absolute toppers: "Een onvergetelijke week"

Soudal Quick-Step glundert van trots dankzij één van zijn absolute toppers: "Een onvergetelijke week"

18:30
Wout van Aert neemt afscheid van zijn ploegmaat Tiesj Benoot en neemt het woord 'vriend' in de mond

Wout van Aert neemt afscheid van zijn ploegmaat Tiesj Benoot en neemt het woord 'vriend' in de mond

13:30
Arme Tadej! IJzersterke Evenepoel stuurt beeld de wereld rond dat niemand verwacht had: "Op zo'n dag maakt het niet uit"

Arme Tadej! IJzersterke Evenepoel stuurt beeld de wereld rond dat niemand verwacht had: "Op zo'n dag maakt het niet uit"

17:30
Opvallend: Matthew Brennan zet het berewerk van Wout van Aert in de Super 8 Classic niet expliciet in de verf

Opvallend: Matthew Brennan zet het berewerk van Wout van Aert in de Super 8 Classic niet expliciet in de verf

09:00
Weergaloze Evenepoel bezorgt Pogacar ultieme vernedering en pakt met demonstratie derde wereldtitel tijdrijden op rij!

Weergaloze Evenepoel bezorgt Pogacar ultieme vernedering en pakt met demonstratie derde wereldtitel tijdrijden op rij!

16:54
Greg Van Avermaet laat zich eens van een heel andere kant zien en slaakt diepe zucht: "Wat een moeilijke job"

Greg Van Avermaet laat zich eens van een heel andere kant zien en slaakt diepe zucht: "Wat een moeilijke job"

16:00
Van Aert betreurt iets op tactisch vlak in seizoensafsluiter, maar keert blik op privésituatie: "Zo echt eens papa zijn"

Van Aert betreurt iets op tactisch vlak in seizoensafsluiter, maar keert blik op privésituatie: "Zo echt eens papa zijn"

07:30
Dumoulin neemt geen blad voor de mond over moeilijk jaar van Evenepoel en zegt waarom dit slecht is voor wielersport

Dumoulin neemt geen blad voor de mond over moeilijk jaar van Evenepoel en zegt waarom dit slecht is voor wielersport

15:00
Mathieu van der Poel had niet misstaan in Rwanda en had ook nu al voor extra pigment kunnen zorgen Opinie

Mathieu van der Poel had niet misstaan in Rwanda en had ook nu al voor extra pigment kunnen zorgen

14:00
UPDATE: Jarno Widar heeft de knoop doorgehakt over deelname aan het WK tijdrijden

UPDATE: Jarno Widar heeft de knoop doorgehakt over deelname aan het WK tijdrijden

13:00
Bondscoach is heel eerlijk over het nut van grote wapen Evenepoel en tempert verwachtingen met uitspraken over Pogacar

Bondscoach is heel eerlijk over het nut van grote wapen Evenepoel en tempert verwachtingen met uitspraken over Pogacar

13:00
De Belgische patriot in Remco Evenepoel komt helemaal naar boven: zijn klinkende boodschap vlak voor het WK tijdrijden

De Belgische patriot in Remco Evenepoel komt helemaal naar boven: zijn klinkende boodschap vlak voor het WK tijdrijden

12:30
Deze expert kan het weten: "Moet iets geks gebeuren mocht Remco dit WK niet winnen, nog nooit iemand zoals hij gezien"

Deze expert kan het weten: "Moet iets geks gebeuren mocht Remco dit WK niet winnen, nog nooit iemand zoals hij gezien"

11:00
VB: Evenepoel verdient vertrouwen van heel België, maar concurrenten op WK tijdrijden zijn om deze redenen gevaarlijk

VB: Evenepoel verdient vertrouwen van heel België, maar concurrenten op WK tijdrijden zijn om deze redenen gevaarlijk

10:00
Uitdager van Evenepoel windt er geen doekjes om: "Remco en Pogi zullen hun lippen aflikken als ze dit zien"

Uitdager van Evenepoel windt er geen doekjes om: "Remco en Pogi zullen hun lippen aflikken als ze dit zien"

08:30
Bondscoach spreekt waanzinnig cijfer uit en doet ontboezeming van Remco Evenepoel uit de doeken

Bondscoach spreekt waanzinnig cijfer uit en doet ontboezeming van Remco Evenepoel uit de doeken

08:00
Na alle afzeggers: José De Cauwer heeft oplossing om toppers te verplichten naar het WK te trekken

Na alle afzeggers: José De Cauwer heeft oplossing om toppers te verplichten naar het WK te trekken

07:00
"Extra gevoelig": Discussie over begeleiding Evenepoel door bondscoach en eigen trainers laait weer op

"Extra gevoelig": Discussie over begeleiding Evenepoel door bondscoach en eigen trainers laait weer op

20/09
Na deze zomer: Victor Campenaerts krijgt nieuwe rol binnen Belgische ploeg op WK

Na deze zomer: Victor Campenaerts krijgt nieuwe rol binnen Belgische ploeg op WK

20/09
Geen Tim Wellens op het WK hoewel we die goed kunnen gebruiken, al is daar maar één uitleg voor

Geen Tim Wellens op het WK hoewel we die goed kunnen gebruiken, al is daar maar één uitleg voor

20/09
🎥 Iedereen twijfelde wie de sprint won, maar hij niet: Arnaud De Lie pakt tweede zege in week tijd

🎥 Iedereen twijfelde wie de sprint won, maar hij niet: Arnaud De Lie pakt tweede zege in week tijd

20/09
En daar is nummer 40: opnieuw ritzege voor Soudal Quick-Step

En daar is nummer 40: opnieuw ritzege voor Soudal Quick-Step

20/09
"Mijn groot examen": wat gebeurt er met Serge Pauwels als België geen medaille pakt op het WK?

"Mijn groot examen": wat gebeurt er met Serge Pauwels als België geen medaille pakt op het WK?

20/09
Evenepoel ziet groot verschil bij bevolking tussen WK in Australië en Afrika

Evenepoel ziet groot verschil bij bevolking tussen WK in Australië en Afrika

20/09
Tim Merlier grijpt naast vijftiende zege van het seizoen: "Perspectieven voor wat volgt?"

Tim Merlier grijpt naast vijftiende zege van het seizoen: "Perspectieven voor wat volgt?"

20/09
📷 Waw! Nog maar eens nieuw en duur speelgoed voor Mathieu van der Poel

📷 Waw! Nog maar eens nieuw en duur speelgoed voor Mathieu van der Poel

20/09
"Jullie vinden het altijd leuk als ik eerlijk ben": Evenepoel neemt geen blad voor de mond

"Jullie vinden het altijd leuk als ik eerlijk ben": Evenepoel neemt geen blad voor de mond

20/09
Straf! Wielerjournalist pakt uit met vertrek van Jonas Vingegaard bij Visma Lease a Bike

Straf! Wielerjournalist pakt uit met vertrek van Jonas Vingegaard bij Visma Lease a Bike

20/09
Potje spioneren voor Pogacar? Urska Zigart duikt plots op bij hotel van Belgische wielerploeg

Potje spioneren voor Pogacar? Urska Zigart duikt plots op bij hotel van Belgische wielerploeg

20/09
📷 Lotte Kopecky komt met pijnlijke boodschap na crash in de Ardèche

📷 Lotte Kopecky komt met pijnlijke boodschap na crash in de Ardèche

20/09
📷 Pauline Ferrand-Prévot en Dylan van Baarle kondigen bijzonder heuglijk nieuws aan

📷 Pauline Ferrand-Prévot en Dylan van Baarle kondigen bijzonder heuglijk nieuws aan

20/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Jay Vine Jonas Vingegaard Rasmussen Tom Dumoulin Ilan Van Wilder Jose De Cauwer Lucas Plapp Greg Van Avermaet Louis Vervaeke Tiesj Benoot Theo Leoni Patrick Lefevere Mattia Cattaneo Tim Merlier Urska Zigart Pauline Ferrand-Prévot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved