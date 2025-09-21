Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

Er wordt al duchtig gespeculeerd over het moment waarop we Wout van Aert het veld in zullen zien duiken. Daar is nog geen beslissing over genomen.

Zijn wegseizoen is nog maar pas afgesloten of er wordt al gekeken richting zijn veldritseizoen. Zo gaat dat nu eenmaal, zeker in het geval voor Wout van Aert. Voor hem zelf is het natuurlijk ook wel fijn als de zaken duidelijk zijn. Ze zullen er bij Visma-Lease a Bike dus ook niet te lang mee wachten om met het oog op de cross knopen door te hakken.

Het vermoeden heerst in de wielerwereld dat Van Aert vroeger aan zijn veldritseizoen zou kunnen beginnen, omdat hij ook vroeg een punt heeft gezet achter zijn wegseizoen. "Ja, dat zou kunnen", bespreekt Van Aert dit onderwerp bij VTM. "We hebben daar natuurlijk al een beetje over nagedacht, maar we hebben nog niets concreet gepland."



Visma-Lease a Bike heeft nog niet beslist

Het begint uiteraard bij denkwerk. Een definitief besluit is er nog niet genomen. "De ploeg was zo lief om mij eerst op vakantie te laten gaan. Dat gaat er wel van komen en daarna gaan we nieuwe plannen maken." Die plannen van Van Aert zijn sowieso ook nog voor aanpassing vatbaar. Dat hebben we tijdens het vorige veldritseizoen gezien.

Van Aert verklaarde toen de hele tijd niet aan het WK veldrijden deel te nemen, tot hij enkele dagen voor het WK van gedacht veranderde. Een herhaling van dat senario krijgen we dit seizoen allicht nieet. "Dat zullen we dan zien. Vorig jaar had ik een atypische winter. Voor het seizoen wist ik absoluut niet tot wat ik in staat ging zijn. Dat had er ook veel mee te maken."

Van Aert wil weer vasthouden aan plannen

Van Aert staat eigenlijk juist bekend om zijn gestructureerde aanpak. Die wil hij nog altijd hanteren. "Ik hou er in ieder geval van om tijdig plannen te maken en mij daar aan te houden. Ik hoop dat ik dat in de toekomst terug kan doen."