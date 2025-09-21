Greg Van Avermaet laat zich eens van een heel andere kant zien en slaakt diepe zucht: "Wat een moeilijke job"

Greg Van Avermaet heeft eens een heel andere kant van zichzelf laten zien. Het is wel moeilijk om renners vlak na een koers de gepaste vragen te stellen, merkt hij.

Tijdens de uitzending van de Super 8 Classic nam Greg Van Avermaet de rol op als co-commentator. De voormalige profwielrenner, die nu vooral met prestaties in het gravelbiken of de marathon, stond op VTM Michel Wuyts bij. Van Avermaet kent uiteraard de klassieke parcoursen in Vlaanderen erg goed en kon zo ook wat duiding geven.

Een grote verrassing was dat hij na afloop van de koers ook dienst deed als 'vliegende reporter'. Eens de eerste renners over de aankomst kwamen, haastte Van Avermaet zich naar de desbetreffende zone om de flashinterviews af te nemen. De voormalige olympisch kampioen kreeg De Lie, Brennan en Meeus voor zijn microfoon.

Van Avermaet vindt afnemen van flashinterviews niet simpel

Bij zijn terugkeer in de commentaarcabine vroeg Wuyts uiteraard aan Van Avermaet wat hij geleerd had van zijn onderonsje met de renners. "Dat het heel moeilijk is", zuchtte Van Avermaet al lachend. "Wat een moeilijke job. Je moet nadenken over de juiste vragen en er dan nog op komen." Van Avermaet stelde De Lie zo twee keer de vraag of hij zeker was van de winst.

Voor het overige deed Van Avermaet het wel prima en hij kreeg ook complimenten van Michel Wuyts. Overigens had Van Avermaet ook iets geleerd over de renners na de Super 8 Classic. Hij trof toch enkele afgepeigerde gezichten aan. "Ze hebben hard afgezien." Een groep van een kleine twintig man spurtte uiteindelijk om de overwinning.

Een nieuwe ervaring voor Van Avermaet

Van Avermaet leert het wielrennen nu eens op een heel andere manier kennen. Dit was weer een nieuw aspect voor hem. In het voorjaar heeft hij ook al op de motor gezeten en zo zijn bevindingen over de koers meegedeeld.