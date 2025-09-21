Na alle afzeggers: José De Cauwer heeft oplossing om toppers te verplichten naar het WK te trekken

Het WK wielrennen in Rwanda kent een opvallend deelnemersveld. Meerdere toppers uit de internationale ranking geven verstek, wat bij commentatoren en volgers tot kritische bedenkingen leidt. José De Cauwer analyseert de oorzaken.

De top van de UCI-ranking is opvallend ondervertegenwoordigd. Jonas Vingegaard, Mads Pedersen, Mathieu van der Poel en João Almeida – nummers twee tot en met vijf – ontbreken. Ook Filippo Ganna past voor zowel de wegwedstrijd als de tijdrit en richt zich op het EK.

Afzeggers

“Het sop is de kool niet waard”, luidt de redenering bij Ganna, Affini en Tarling volgens José De Cauwer, zo vertelt hij aan Sporza. De Franse selectie mist naast de geblesseerde Vauquelin ook Grégoire, Martinez en Champoussin. In de Verenigde Staten bedanken Powless, McNulty, Jorgenson, Riccitello en Kuss collectief. Andere landen zoals Duitsland, Noorwegen en Spanje laten eveneens sterkhouders thuis.

José De Cauwer noemt de afzeggingen jammer en benadrukt dat een WK idealiter een confrontatie is tussen de beste renners. “Op een WK verwacht je dat de beste renners allemaal tegen elkaar koersen”, stelt hij. De afwezigheid van Vingegaard noemt hij expliciet betreurenswaardig.

Dominantie

Naast logistieke en kalendertechnische redenen speelt volgens De Cauwer ook de dominantie van Tadej Pogacar een rol. Karl Vannieuwkerke stelt de vraag of renners hem bewust willen vermijden. “Want na verloop van tijd is de superioriteit van iemand zo groot”, merkt hij op. De Cauwer bevestigt die analyse: “Ja, ik denk het wel. Als ze dan toch niet kunnen winnen, dan verliezen ze ook niet.”

De Cauwer pleit voor een fundamentele herziening van de regels binnen het wielrennen. “Het zou bijna een verplichting moeten zijn in je contract dat als je geen WK rijdt, dat je dan ook niet mag deelnemen aan de grote rondes”, suggereert hij.